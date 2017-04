Det står godt og skidt til samtidig

Resultaterne af Brøndbys sprogvurderinger i 2016 er netop blevet offentliggjort, og mange af kommunens institutionsledere, pædagoger og sprogansvarlige lyttede med, da tallene blev fremlagt af talekonsulent Karina Forrestal og ledende tale-hørekonsulent Anja Bau.

I Brøndby Kommune sprogvurderes alle børn tre gange. Første gang når de er omkring tre år og sidste gang i 0. klasse.

– Sprogvurderingerne er rigtig gode, for de klargør for os, hvad barnet har svært ved, så vi kan hjælpe specifikt med det. Og sproget er vigtig at have fokus på. Man kan ikke stille det op over for, at børn hellere skal lege, for kommunikation er afgørende for, at børn trives og kan indgå i relationer, lød det fra talekonsulent Karina Forrestal, inden hun fremlagde tallene.

Behov for indsats

I tråd med tidligere år viser sprogvurderingerne, at i forhold til landsgennemsnittet har mange børn i Brøndby Kommune brug for en såkaldt særlig indsats for at få løftet deres sprog.

Samlet set er det ca. 17 procent af de sprogvurderede børn, der har brug for særlig opmærksomhed på sproget.

På den positive side kan man se, at et par år i dagtilbud, hvor der arbejdes med sproget, betyder meget for, hvor mange børn, der rykker sig ud af den laveste kategori.

Hvor næsten 23 procent af de tre-årige i 2014 havde brug for en særlig indsats, er der kun cirka syv procent tilbage i kategorien, når de er blevet fem år.

– Det kan I godt klappe jer selv på skuldrene af. Det betyder, at der sker noget og at der sker noget rigtig godt i børnehaven. Sprogindsatsen batter, det er tydeligt, siger talekonsulent Karina Forrestal.

Stort sprogfokus

I Brøndby har man i adskillige år valgt, at det er alle børn, der skal sprogvurderes, og at det skal ske hele tre gange.

– Mange børn i Brøndby har for lille et sprog i forhold til deres alder, derfor er det afgørende, at vi fanger dem og laver handleplaner for det enkelte barn, så det kan blive hjulpet. Derfor har vi et meget stort fokus og iværksat mange initiativer for at stimulere børns sprogudvikling i Brøndby Kommune. Det betyder bl.a., at vi gør meget ud af vores sprogvurderinger, at vi har en uddannet sprogvejleder i alle dagtilbud, at alle dagtilbud for eksempel arbejder med LæseLeg og som noget nyt har vi ansat to musikpædagoger til udfoldelse af sproget hos de mindste børn gennem musikken, bevægelse og den sproglige rytme, fortæller Charlotte Faldt Andersen, leder af dagtilbudsområdet i Brøndby Kommune.

I alt blev 1.186 børn sprogvurderet i Brøndby i 2016, og alle vurderinger foretages af pædagoger, der har været på kursus i at sprogvurdere.