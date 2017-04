Døgnrapporten

Mand udsat for vold

GLOSTRUP. Fredag den 24. marts kl. 14.55 blev en 52-årig mand udsat for vold på en parkeringsplads på Fabriksparken i Glostrup. Manden kom gående med sin indkøbsvogn, da føreren af en personbil forsøgte at køre forbi, men ikke mente, at der var plads nok, hvorfor vedkommende angiveligt blev sur over, at manden ikke flyttede sin indkøbsvogn. Kort tid efter kom gerningsmanden ud af sin bil og tildelte manden flere slag og spark i ansigtet og kørte fra stedet. Flere vidner så hændelsen, hvorfor bilens nummerplade blev registreret, og den angivelige gerningsmand er fundet.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Mandag morgen, den 27. marts, anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand havde udskiftet nummerpladerne på hendes bil, ligesom vedkommende havde knust en rude til bilen og efterfølgende bl.a. stjålet bilens fire måtter samt andre personlige ejendele. Bilen holdt parkeret på Vestervej i Glostrup.

21-årig omkommet ved alvorlig soloulykke

GLOSTRUP. Mandag den 27. marts kl. 22.49 blev det anmeldt, at der var sket en alvorlig soloulykke på Frederikssundsmotorvejen nær Glostrup, hvor en 21-årig mand var afgået ved døden. I alt var tre personer i bilen, da den, angiveligt i høj fart, forulykkede, efter føreren mistede herredømmet i en højresvingende kurve, hvorefter bilen kørte ind over et græsareal, påkørte en lysmast og efterfølgende landede på taget. De to andre personer i bilen var begge mænd på hhv. 36 og 37 år. Hvem der førte bilen efterforskes fortsat. Alle tre personer var efterviseligt påvirket af alkohol, da ulykken skete.

Containerbrand

BRØNDBY. Torsdag den 30. marts kl. 07.32 opdagede en gårdmand, at der var brand i en container i en containergård på Albjergparken i Brøndby Strand – dog fik gårdmanden hurtigt slukket branden, inden den udviklede sig. Efterfølgende kunne han, via videoovervågning, konstatere, at branden var påsat af en 11-årig dreng, som gårdmanden har kendskab til. Drengens forældre blev kontaktet kort efter hændelsen.

Kørsel i frakendelsestiden

GLOSTRUP. Torsdag den 30. marts kl. 13 på Ejby Industrivej i Glostrup blev en politipatrulje, via deres automatiske nummerpladegenkendelsessystem, opmærksom på en personbil, hvor ejeren stod som værende frakendt sin førerret, hvorfor de bragte bilen til standsning for rutinemæssig kontrol. Føreren af bilen var den 28-årige, mandlige ejer, som blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.