Døgnrapporten

Kørsel uden førerret

BRØNDBY. Fredag den 31. marts kl. 09.40 blev en 39-årig mand bragt til standsning på Roskildevej i Brøndby, hvor han blev sigtet for kørsel uden førerret, da han tidligere er betinget frakendt sin førerret.

Kvinde påkørt to gange af samme mand

BRØNDBY. Fredag den 31. marts kl. 16.40 blev en 25-årig kvinde påkørt to gange, da hun kom kørende i sin bil på Roskildevej i Brøndby. Kvindens bil blev påkørt første gang efter krydset ved Byparken, da en varevogn bagfra kørte ind i hendes bil. Kort tid efter kørte varevognen endnu en gang ind i bilen, hvorfor kvinden signalerede til føreren af varevognen, at han skulle holde ind til siden. Da kvinden standsede, fortsatte varevognen videre. Kvinden havde noteret firmaet, som stod på siden af varevognen, hvorfor føreren, en 69-årig mand, kort tid efter blev fundet.

Færdselsuheld

GLOSTRUP. Mandag den 3. april omkring kl. 16.20 skete et færdselsuheld da en 47-årig, mandlig cyklist påkørte en venstresvingende varevogn i krydset mellem Glostrup Hule og Hovedvejen. Cyklisten kørte angiveligt over for rødt og i høj fart, da han kørte ind i siden på varevognen. Cyklisten slog sit hoved alvorligt, men er uden for livsfare.

Mand overraskede indbrudstyve

BRØNDBY. Tirsdag den 4. april kl. 21.20 kom en familie hjem til deres hus på Kærlunden i Brøndby Strand, hvor manden straks bemærkede en bevægende lyskegle i vinduet ved husets indkørsel. Manden gik hen og kiggede ind ad vinduet og så ukendte gerningsmænd, som gik rundt inde i familiens hus. Manden bankede på ruden, hvorefter gerningsmændene løb ud gennem husets terrassedør og ned gennem haven. Manden løb efter dem, men mistede dem af synes, da de hoppede over en hæk i bunden af haven. Gerningsmændene smed flere koster fra sig på deres flugt gennem haven, men slap alligevel væk med flere smykker og tasker.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 20-25 år, 175-180 cm. høj og almindelig af bygning.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 15-20 år, 165-170 cm. høj og spinkel af bygning. Han var iført en hvid hættetrøje med hætten trukket op om hovedet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.