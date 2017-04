Døgnrapporten

81-årig udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Lørdag den 8. april klokken 12.34 blev en 81-årig dame udsat for tricktyveri, mens hun sad og hvilede sig på en bænk på Diget i Glostrup. Damen blev her opsøgt at fire personer, som fremviste hende et kort og spurgte om vej. Nogle af personerne satte sig ned ved siden af hende og hun bemærkede kort, at hun blev rørt på armen. Da de var gået, opdagede damen, at hun havde fået byttet sit guldarmbånd ud med et plastikarmbånd.

Gerningsmændene var både mænd og kvinder, som alle talte flydende dansk.