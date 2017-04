Drengestreger førte til åndedrætsbesvær

Der havde lige været et hyggeligt arrangement i skolekøkkenet på Skovvangskolen. Hvissinge Kulturcenter havde lavet et kursus i thai-mad for 14 mennesker, og bestyrelsen var færdige med at rydde op og sad og snakkede over et glas vin.

– Så bliver den her pulverslukker affyret ind i skolekøkkenet, fortæller Ernst Iversen, formand for Hvissinge Kulturcenter.

En pulverslukker fungerer på den måde, at den spreder et meget tyndt lag pulver ud over en brand, hvilket kvæler branden. Det meget fine pulver har dog også den egenskab, at det kan sætte sig i luftvejene på mennesker. Og det var netop, hvad der skete lørdag aften i Hvissinge.

– Der var en kvinde, der har luftvejssygdom i forvejen, der indåndede noget af pulveret. Jeg var bange for, at hun ikke overlevede, siger Ernst Iversen.

Han ringede derfor 1-1-2, og bad ambulancen om at skynde sig. Kvinden overlevede heldigvis pulveret.

– Men hun har det stadig ikke godt, siger Ernst Iversen.

Politiet kom også til stedet med hundepatruljer og ledte efter gerningsmanden, men ifølge Folkebladets oplysninger, er der stadig ikke fundet en gerningsmand.

Det fine pulver, der blev sprøjtet ind i skolekøkkenet, er ikke særlig sundt. Derfor var Hvissinge Kulturcenter nødt til efterfølgende at bestille skadesservice til at komme og gøre rent.

– Nu står vi tilbage med spørgsmålet om hvem der har gjort det, og hvem der skal betale de mange 1.000 kroner, det kostede at få gjort ordentligt rent bagefter, siger Ernst Iversen.

Sagen bliver nu behandlet af Glostrup Ejendomme og af politiet.