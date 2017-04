Du skal være så velkommen

Der kan være mange gode grunde til at flytte til Glostrup, Brøndby eller Vallensbæk.

Og spørger man de lokale politikere, hvad der er vigtigt i deres politiske arbejde, vil de fleste af dem sige, at arbejdet med at skaffe nye borgere står langt oppe på to do-listen.

Et vigtigt element i dette arbejde er, hvordan man tager imod de nye borgere, der har bestemt sig for, at deres hverdag for fremtiden skal foregå i Glostrup, Brøndby eller Vallensbæk.

Flytter man for eksempel til Glostrup, får man et velkomstbrev, hvor John Engelhardt (V) blandt andet skriver:

”På vegne af Glostrup Kommune er det mig en fornøjelse at byde dig velkommen til byen. Vi er glade for, at du har valgt Glostrup som din nye bopælskommune. Du kan få oplysninger på vores hjemmeside www.glostrup.dk, som også giver dig en række selvbetjeningsløsninger 24 timer i døgnet.”

Desuden fortæller John Engelhardt i brevet, at Glostrup Kommune én gang om året arrangerer en rundtur i kommunen for tilflyttere, og at kommunen gerne hører fra borgerne, hvis de har forslag eller meninger.

Og så får alle nye borgere to billetter til Glostrup Bio.

Høflighed og prioritet

I Vallensbæk får man også et brev fra borgmesteren, hvori han byder velkommen til kommunen.

Desuden indeholder brevet det seneste nummer af Vallensbæk Kommunes blad Vallensbæk Nu samt et kort, hvor man kan se de grønne stier i Vallensbæk.

For Henrik Rasmussen er modtagelsen af de nye borgere vigtig:

– Jeg bliver glad, hver gang, der kommer en ny borger til kommunen, og jeg synes, det er vigtigt at byde dem velkommen. Vi interesserer os for hinanden, så det er almindelig høflighed at sige goddag til folk. Og derudover vil jeg gerne fortælle de nye borgere, hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål om kommunens services. Vallensbæk har en optimal placering, naturskønt og helt tæt på hovedstaden.

Nye borgere er dog også en politisk prioritet, fortæller Henrik Rasmussen:

– Samtidig har vi politisk en klar målsætning om at være fremtidens boligby for det hele menneske. Det betyder, at vi har et skarpt fokus på at opretholde og udvikle alt det attraktive ved kommunen. Vi plejer og udvider de rekreative arealer med nye legepladser, Kløverstier og idrætsfaciliteter, senest har kommunalbestyrelsen vedtaget at opføre en hel ny svømmehal, og vi er i gang med at planlægge en rambla, der forlænger Vallensbæk Centrum ned til strand og havn.

Som i de to andre kommuner sker der de kommende år en stor udvikling på transportområdet, der gerne skulle gøre kommunen mere attraktiv, og så håber Henrik Rasmussen, at de lokale politikeres fokus på børn og unge også kan mærkes for nye borgere i kommunen:

– Og allervigtigst har vi rigtig gode daginstitutioner og skoler, hvor børn og unge trives og kommer vel rustet videre til ungdomsuddannelser.

Vi ser på det

Også i Brøndby drømmer man om, at flere borgere vil slå sig ned i kommunen.

Således sagde Kent Max Magelund (S), borgmester, sidste år i april, da de lokale politikere diskuterede den seneste befolkningsprognose:

– I Brøndby er der plads til alle, og flere borgere vil betyde flere indtægter fra skat, tilskud og udligning. Desuden håber vi, at tiltrække mange børnefamilier og skatteborgere i den erhvervsaktive alder samtidig. Vi har investorer, der er klar med 1.000 nye lejligheder i Kirkebjergområdet, og hele Helhedsplanen i kommende Grønby Strand vil forhåbentlig også trække nye erhvervsaktive folk og børnefamilier til.

Flyttede disse borgere til Brøndby i dag, ville de nok være velkomne, men ville dog ikke modtage en officiel velkomst, fortæller Kent Max Magelund:

– Vi diskuterede et forslag om emnet for et års tid siden, hvor det gjaldt evt. flygtninge eller nydanskere. Men nu tager jeg det op igen, og kan vi få trykt en pjece med diverse oplysninger m.m., evt. i samarbejde med boligselskaberne, vil det være fint. Især når vi som kommune modtager cirka 2.800 nye borgere hvert år.

Det er trods flere forsøg ikke lykkedes Folkebladet at få en kommentar fra John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup.