Ejby har fået fårelav

Fårene i Ejby har for nylig fået en ny stald lige ved siden af Ejbyhallen. I forbindelse med den nye stald har Glostrup Kommune været drivkraft i at få oprettet en forening, der kan tage sig af fårene. Der var stiftende generalforsamling i den forening den 3. marts.

– Foreningen kom til at hedde Ejby Fårelaug, og har blandt andet som formål at medvirke til naturpleje samt formidling af viden om dyr og natur, siger Torbjørn Nicolajsen, driftschef i Vej og Park i Glostrup Kommune.

Fårene græsser omkring Ejby Mose og er dermed med til at holde plantevæksten nede og bekæmpe blandt andet bjørneklo på en miljøvenlig måde.

Fårene er i de sidste mange år blevet passet af Gunnar Kjær. Han vil gerne fortsætte med at hjælpe til med fårene, men har brug for hjælp.

– Hensigten med foreningen er også, at den i et vist omfang kan hjælpe kommunen med driften af fårene. Enhver kan bidrage frivilligt med en formålstjenlig indsats. Alt efter tid, lyst og evner. Man kan blive medlem ved at kontakte Glostrup Vej og Park på telefon 20 22 94 07 eller på mail materielgaarden@glostrup.dk, siger Torbjørn Nicolajsen.

Foreningen fik ved stiftelsen ti medlemmer.

– Vi har ikke noget kortsigtet mål om at nå et bestemt antal. På længere sigt håber vi, at foreningen får opbakning fra borgere, andre foreninger og institutioner fra hele Glostrup. Borgere udenfor Glostrup kan også sagtens være med. Vi håber, at vi om et par måneder har medlemmer nok til at tage en ”weekendvagt” med tilsyn. Tilsynet vil hovedsageligt bestå af en gåtur i foldene omkring Ejby Mose for at se om fårene har det godt mens de går og græsser, siger Torbjørn Nicolajsen.

Medlemmerne af foreningen får mulighed for at købe noget billigt kød, når lammene skal slagtes. Der er i år blevet født 25 lam og forventes to til fire lam mere. Det koster 50 kroner om året at være medlem af foreningen.