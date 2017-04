Elever er igen klar til at gøre en forskel

Da Brøndby Fælleselevråd sidste år gjorde status, var det med stor stolthed, at de kunne overføre 50.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse.

Forinden havde skoleklasser fra hele kommunen arbejdet, optrådt, kokkereret, udstillet eller handlet sig til små og store beløb, der røg direkte videre til den samlede pulje.

Alle aldersgrupper kan bidrage enten klassevis, i mindre grupper, eller, for de største elevers vedkommende, ved at lægge en arbejdsdag ude i en virksomhed mod en passende donation til projektet.

Elever styrer processen

Det er alle tre folkeskoler i Brøndby, der bakker op om projektet og reserverer dagen til elevernes aktiviteter, og det er Fælleselevrådet, der hvert år på demokratisk vis undersøger, debatterer og til sidst udvælger en modtagerorganisation.

– Det er nu tredje år med ’Gør en verden til forskel’, og vi kan mærke, at traditionen er ved at bide sig fast. Vi følger med i, hvad de forskellige skolers klasser forbereder af aktiviteter til dagen, men vi er også lidt spændt på, hvor mange, der kommer ud på nogle rigtige arbejdspladser i år og får skrabet beløb sammen gennem frivilligt arbejde, siger Ubah Farah, formand for Fælleselevrådet.

Også hos Læger Uden Grænser, som der bliver samlet ind til, ser man frem til dagen

– Vi er meget glade for, at eleverne i år har valgt at støtte Læger uden Grænser. Indsamlinger som ’Gør en verden til forskel’ hjælper os med økonomiske midler, så vi kan udføre vores arbejde og er samtidig med til at skabe synlighed omkring forholdende i verdens brændpunkter. Det er utroligt flot at se det store engagement og udsyn blandt Brøndbyeleverne, siger Rolf Bangsgaard, Fundraising Direktør i Læger uden Grænser i Danmark.

Projektet koordineres af Brøndby Fælleselevråd med support fra Brøndby Ungdomsskole

Fælleselevrådet debatterer og beslutter på demokratisk vis hvert år en modtagerorganisation – i år Læger Uden Grænser

Alle donationer og honorarer for frivilligt arbejde går ubeskåret til Læger Uden Grænser .

For at måtte deltage i aktiviteter uden for sin skoles matrikel skal eleven minimum gå i 7. klasse.

For yderligere info, herunder evt. tilbud om at støtte, kontakt Lasse Malmqvist på lamas@brondby.dk eller 23110096.