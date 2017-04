Elever løb for lungesyge børn

Der blev gået til den i den time forleden, hvor skemaet i dagens anledning stod på Rynkebyløbet på Brøndbyvester Skole.

Løbet er et motions- og velgørenhedsløb, hvor skoleelever løber til fordel for børn med kritiske sygdomme. I år samlede 700 elever på Brøndbyvester Skole ind til Børnelungefonden.

Fonden var selv til stede med en stand på skolen, hvor mange elever var forbi og stillede spørgsmål og blev klogere på lungerne og deres funktion.

Eleverne kunne for eksempel prøve at puste en ballon op med et sugerør og dermed mærke på egen krop, hvor svært det er at trække vejret, når man har en lungesygdom. Det var en øjenåbner for mange elever.

– Vi er overvældet over den store opbakning fra Brøndbyvester Skole til at deltage i Team Rynkeby Skoleløbet – og vi er glade for, at 115.000 børn over hele landet løber og samler penge ind til Børnelungefonden og de tusinde af danske lungesyge børn. For de lungesyge børn og deres familier vil det gøre en kæmpe forskel, fordi der er brug for mere forskning i alvorlige lungesygdomme, så børnene kan komme i bedre behandling, sagde Marianne Madsen fra Lungeforeningen.

Det var primært elever fra indskolingen og mellemtrinnet på Brøndbyvester Skole, der deltog i Rynkeby Skoleløbet.