En grøn dag er på vej

Byttemarkederne er blevet så stor en succes, at politikerne i Brøndby har besluttet, at bytteriet skal have sit eget hus. Derfor vil der i løbet af 2017 blive opført et permanent byttehus på Genbrugsstationen.

Dette kommende byttehus vil Kent Max Magelund (S), borgmester, og Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget, sammen tage de første spadestik til på Grøn Dag den 6. maj.

I det fremtidige byttehus kan man i al sin enkelthed bytte ting og sager med hinanden. Det minder om et loppemarked, men forskellen er, at alt er gratis, og at alt brugbart kan byttes.

Prøv en smoothie-bike

Der er også tænkt på børnene på Grøn Dag. De kan for eksempel lave sokkedyr og andre ting af genbrugsmaterialer.

Da årets grønne dag har temaet sundhed og ressourcer, er der også sunde indslag. Man kan for eksempel få inspiration til rygestop eller tage en cykeltur på en smoothie-bike, hvor man kan lave sin egen smoothie af overskydende frugt og grønt fra de lokale supermarkeder i Brøndby.

Der serveres økologiske og vegetariske lækkerier på dagen. Imens man smager, kan man tale med Cyklistforbundet eller få information om madspild, træning og motion. Man kan også deltage i en af konkurrencerne for både børn og voksne.

Grøn Dag den 6. maj kl. 9-13 foregår på Brøndby Genbrugsstation, Sydgårdsvej 21.