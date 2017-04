En hel hal af høvdinge

Det var i sandhed børnenes dag, da den første skoleturnering i høvdingebold blev afholdt i Brøndby den 28. marts.

For det var 8. klasses elever fra Brøndbyvester Skole, der dømte kampene, og det var 9. klasses elever, der stod for opvarmningen af de i alt 230 elever fra 5. klasser i området.

Eleverne, der kom fra Brøndby Strand Skole, Brøndbyvester Skole, Mølleholmskolen i Taastrup og Hvidovre Privatskole dystede om at komme hjem med den høvdingebold, man kunne vinde til turneringen i Brøndby Hallen.

God kulisse i Brøndby

– Det er første gang, vi afholder høvdingeboldturnering for 5. klasserne igennem Dansk Skole Idræt her i Brøndby. Der har været afholdt stævne i Ishøj mange gange, men interessen har været så stor, at det nu udvides til Brøndby. Og Brøndby Hallen er en rigtig god kulisse, her er masser af plads, også til at eleverne kan sidde og se hinandens kampe. Jeg håber, at det kan blive en tradition, så vi også næste år afholder høvdingeboldturnering i Brøndby, siger Kamilla Ahrensbach, idrætskonsulent i Brøndby Kommune.

Begejstrede elever

Helina Corlu og Mira Nagell fra 5.C på Brøndbyvester Skole var to af de elever, der var med.

-Det er fedt. Det er sjovere at komme ud og røre sig end at sidde hjemme på skolen ved en skærm og måske spise slik, forklarer Helina Corlu.

– Ja, man får bedre kondi af sådan noget her, og det er sjovt at mødes med de andre klasser. Og så er det sjovt at spille. Vi spiller i forvejen høvdingebold hver mandag i klubben, tilføjer Mira Nagell.

Kampene varer blot 10 minutter, så tempoet er højt.

Det var et hold fra 5.D på Brøndbyvester Skole, som løb af med sejren.