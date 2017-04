En ny omgang pårørendeaftener

Det er altid spændende at se, hvordan et nyt initiativ modtages.

Sådan havde man det også i Behandlingscenter Brøndby, da de først på året for første gang inviterede til pårørendeaften.

Baggrunden til initiativet er, at netværk og familie er vigtige for folk med et misbrug. Det er nemlig afgørende, at de stadig er der, når den pårørende kommer ud af sit misbrug.

Men hvordan passer man som pårørende på sig selv og hvordan tackler man at have en misbruger tæt på?

Det kan man som pårørende have brug for hjælp til at svare på.

– Vores pårørendeaftener gik over alt forventning, fremmødet på cirka 20 personer var virkelig flot, og der var en god og livlig dialog. Og at bedømme på deltagernes evaluering af de to mødeaftener, har de også fået en masse ud af det, så vi har besluttet os for at afholde endnu to arrangementer, så flere pårørende kan få samme gode oplevelse og hjælp, fortæller misbrugsvejleder Tina Autrup.

Sammen med en psykolog fra Behandlingscenter Brøndby står Tina Autrup for indholdet på de to aftener.

Indholdet er forskelligt, så man får mest udbytte ved at være med begge gange. Det er for eksempel temaer som: Skal jeg konfrontere min mand med, at han drikker for meget? og skal jeg låne penge til min bror, der tager stoffer?, der kommer op.

Dagligdagen for en pårørende er nemlig fuld af dilemmaer, hvor man står splittet mellem at hjælpe ens kære, der har et misbrug, og at passe på sig selv.

Den svære relation

– Til sidste pårørendeaften havde vi for eksempel en god debat om, hvad man kan gøre for at få en relation til den pårørende, der er misbruger, som er god nok? Når man klargør for sig selv, at relationen ikke behøver at være perfekt, men at det er nok, at den er god nok. Det handler blandt andet om, at man kan sætte barren ned for, hvad man forventer, og at man ikke skal stile efter, at det skal være, som det var engang. Det satte mange gode refleksioner i gang, fortæller misbrugsvejleder Tina Autrup.

De næste pårørendeaftener afholdes tirsdag 25. april (i aften) og tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17-19. Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding. Foredraget foregår i Behandlingscenter Brøndby, Horsedammen 42 (fortsæt forbi nr. 42 hen mod Horsedammen 46, der kommer et skilt mod Behandlingscenter Brøndby, der ligger helt nede ved tennisklubben).

Har man spørgsmål, er man velkommen til at ringe på tlf. 20118012 eller 24854994.