Engtoftegård bliver istandsat

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Brøndby besluttede onsdag at bruge 1,8 mio. på at istandsætte Engtoftegård, og at der i forlængelse af denne istandsættelse arbejdes for at finde en ny forpagter, der kan drive stedet videre.

Oprindeligt var det planen, at den næste forpagter af stedet skulle bekoste en renovering indvendig imod at få et nedslag i forpagtningsafgiften. Men det har vist sig, at behovet for såvel den indvendige som den udvendige renovering er så stor, at Brøndby Kommune nu skal stå for hele renoveringen. Et arbejde der forventeligt vil koste 1,8 mio. kr.

Mette Engelbrecht fra Venstre mente under debatten, at beløbet var så stort, at man burde tænke i andre baner:

– Det er rigtig mange penge, og jeg kan ikke forstå, at man ikke overvejer at tænke i retning af salg, så man kan få en restauratør ind, der kan begynde at sætte sit præg på sin egen virksomhed, i stedet for, at vi skal eje bygningerne.

At der fortsat skal drives restaurant på Engtoftegård var også vigtig for Kent Max Magelund (S), borgmester, og netop derfor er forpagtning at foretrække frem for salg:

– Der har været rigtig mange borgere, der har sagt, at de håber, der bliver ved med at være restaurant. Ved at kommunen ejer stedet, kan vi sikre det. Og der er allerede fire-fem restauratører, der har vist interesse.

En holdning Vagn Kær-Hansen delte:

– Jeg synes ikke, vi skal sælge ud af alle kommunale ejendomme. Den her ligger rigtigt godt, og på denne måde, sikrer vi, at vi beholder den, samtidig med, at den bliver anvendt.

Dermed kunne man, mente Engelbrecht, i denne sag se en klar politisk skillelinje:

– Her man se forskel på de borgerlige partier, der ønsker et privat erhvervsliv, og de socialistiske partier.

En holdning Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet dog ikke var enig i.