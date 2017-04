Ensretning kan blive vendt permanent

På Kommunalbestyrelsens møde i marts blev det besluttet at lave et såkaldt kommunetilkøb til letbanen, så kommunen har mulighed for permanent at ændre ensretningen på Engtoftevej, der er det officielle navn for den lille forbindelsesvej, der går fra Sydvestvej og op til Søndre Ringvej. Kommunalbestyrelsen skal dog først senere beslutte, om de vil ændre ensretningen.

Nødvendig ændring

Som Folkebladet tidligere har beskrevet, vil der ske store ændringer i trafikken, når letbanen skal anlægges fra 2019 og frem. Et af de største kryds på letbanens vej er krydset med Hovedvejen i Glostrup. Her vil vejen blive indsnævret, og der vil i lange periode være venstresving forbudt i alle retninger.

Det betyder blandt andet, at busserne gennem krydset skal finde andre veje gennem Glostrup. Nogle af busserne skal i stedet køre ad Engtoftevej. Den er lige nu ensrettet i retning mod Søndre Ringvej, men den ensretning skal vendes, så busser som 300S kan køre ligeud i Ringvejskrydset, ned ad Engtoftevej og via Sydvestvej til Glostrup Station.

Forholdene omkring Engtoftevej er lige nu ikke bygget til, at ensretningen vendes, blandt andet er der en midterhelle i vejen på Sydvestvej. Det vil koste omkring 620.000 kroner at ændre ensretningen. Som udgangspunkt hænger Glostrup Kommune på den udgift, men kommunen har søgt puljemidler ved Movia til at dække dele af eller hele udgiften.

Dyr genopretning

Når letbanen er færdig, skal for eksempel midterhellen på Sydvestvej genoprettes. Det vil koste cirka 500.000 kroner at genoprette Engtoftevej, så ensretning igen kan komme til at gå i retning mod Søndre Ringvej.

Alternativt kan man ændre ensretningen permanent. Det vil kræve en højresvingsbane på Søndre Ringvej, og det vil kræve, at der eksproprieres et areal, der er cirka en meter bredt. Det var den ekspropriation, Kommunalbestyrelsen besluttede at gøre på mødet i marts. Når anlægget af letbanen nærmer sig sin afslutning, vil Kommunalbestyrelsen skulle tage endelig stilling til, om de rent faktisk vil ændre ensretningen permanent. Det vil koste 250.000 kroner i alt at anlægge højresvingsbanen, hvilket altså vil være billigere end at vende ensretningen igen. En del af det beløb bliver brugt allerede nu på eksproprieringen.