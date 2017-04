Fire års fødselsdag på rickshawcyklen

Gennem fire år har frivillige i Cykling uden Alder sørget for vind i håret for ældre i Albertslund, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kommune, og det skal fejres på søndag, fortæller Gitte Green, der er cykelpilot:

– Vi håber på at se både passagerer, pårørende og folk, der kunne overveje at blive frivillig cykelpilot på dagen. Der er desværre begrænset plads på vores rickshawcykler, så alle der kan, opfordres til at komme på deres egne cykler. Der er planlagt flere pitstop undervejs, så det bliver en fornøjelig tur, hvor alle kan være med.

På festdagen kan man se den samlede flåde på i alt 12 el-drevne rickshawcykler på vejen, og alle interesserede kan køre med rundt på en 10 km lang tur fra Møllehuset i Brøndby til Bredekærgaard i Ishøj, hvor der afsluttes med frokost.

Af hensyn til planlægning af dagen skal man tilmelde sig senest den 26. april ved at skrive ”TILMELD” til 40418974 eller til camwe@brondby.dk.

Fødselsdagen markeres søndag den 30. april kl. 10