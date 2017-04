Første boligprojekt i Kirkebjerg på vej

En investor vil gerne have lov til at bygge 115 boliger på adressen Stationsparken 35, hvor der lige nu ligger et tømmerlager. Men Glostrup Kommune vil gerne udvide den nordligste del af Kirkebjerg Parkvej, så der kommer lyskryds, cykelsti og fortov.

Derfor skal der findes en løsning, hvor kommunen køber noget af grunden. Den sag blev behandlet af kommunalbestyrelsen i april, hvor der blev fundet en løsning, så der bliver plads til både boliger og mere vej.

Bebyggelsesprocenten i den del af Kirkebjerg kan komme helt op på 210 procent, hvis der bliver bygget parkering i kælder. Det betyder, at man må bygge 210 kvadratmeter bolig for hver 100 kvadratmeter grund. Sådan et projekt havde investoreren lagt frem for Glostrup Kommune.

Bebyggelsen lå i forslaget 3,5 meter fra vejen, hvilket er standard. Men hvis der skal være plads til lyskryds, fortov og cykelsti, har kommunen brug for 4,5 meter af grunden.

Løsningen er derfor blevet, at investoren i stedet for at bygge seks etager får lov at bygge syv etager i den del af bebyggelsen, der ligger tættest på Stationsparken. Så kan investoren stadig bygge 210 procent på grunden. Når Glostrup Kommune så på et senere tidspunkt køber en del af grunden for at udvide vejen, vil bebyggelsesprocenten på den resterende del af grunden stige en smule. Prisen på arealet skal findes i en forhandling mellem kommunen og investoreren. Det er forhåbningen, at vejudvidelsen og lyskrydset kan blive en del af budgettet for 2018 eller 2019. I 2019 er der i forvejen sat 20 millioner kroner af til byudvikling, uden at der er sat navn på hvilke projekter, de skal gå til.

Passer ind i planerne

Projektet følger de planer, der ligger i den gamle helhedsplan for Kirkebjergområdet, der blev vedtaget i 2009. Det er den samme plan, som bliver fulgt i Brøndby Kommune, der også er i gang med at give tilladelse til nyt boligbyggeri i området.

Lige nu er der gang i et større arbejde, der skal munde ud i en ny plan for, hvordan hele bymidten i Glostrup skal se ud, herunder også den del af Kirkebjergområdet, der ligger i Glostrup Kommune. Borgmester John Engelhardt (V) er dog overbevist om, at det projekt, der er planer om her, vil passe fint med de nye planer for udvikling af bymidten.

– Det er byggeri i denne højde og drøjde, som jeg forventer, vi vil se i det område om ti år, siger han.