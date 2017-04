Frost er klar til at indtage scenen

Det er mandag aften, øveaften hos Vallensbæk Børneteater, Zebragruppen.

De 30 børn, der er med i årets forestilling, har alle sat sig på scenekanten.

– Det var en halv time hurtigere end i går, så det er rigtig godt.

Nicoline Louise Roos, instruktør, går rundt foran børnene og giver feedback.

– Der mangler altid drenge. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men vil I ikke nok være søde og følge med, så I kan komme på scenen, når det er jeres tur.

Prinsesser, snefnug og et enkelt rensdyr sidder ved siden af hinanden.

– Nicolai, du må altså kun synge med, når du skal.

– Christopher.

Nicoline Louise Roos peger på en pige, der på scenen skal spille dreng.

– Har du en langærmet trøje? Det virker lidt mærkeligt, at når det hele foregår om vinteren, og de andre går rundt og fryser, at du så kun har en kortærmet trøje på.

– Christopher, der i virkeligheden heder Matilde, nikker. Det skal hun nok huske til næste gang.

Det er mandag aften. Om et par uger sætter Vallensbæk Børneteater endnu engang et stykke op og Folkebladet har fået lov til at kigge med, inden kostumer, timing og replikker er helt på plads.

Er sammen om det

Zebragruppen har eksisteret siden 1984 og er et lokalt tilbud om, at børn fra Vallensbæk og andre byer kan prøve kræfter med at stå på en scene.

Det stykke, kræfterne i år skal bruges på, er Frost. En fortælling om to søstre, masser af sne og is, et rensdyr, nogle trolde, en rensdyrvogter og meget andet.

Laura spiller den ene af de to søstre, Anna. Dermed har hun en af de bærende roller, men et teaterstykke er en fælles indsats, mener hun:

– Det er rart at være på. Men det vigtigste er i grunden, hvad man kan gøre i fællesskab. For også de andre roller er vigtige.

Nynne spiller Elsa, den anden af søstrene i stykket. Også hun mener, at et teaterstykke er en holdindsats:

– Vi er fælles om det, alle er lige vigtige.

Nynne og Laura kan ikke give et præcist bud på, hvor mange timer, de bruger, men det er mange:

– Vi bruger mange timer på at øve og spille, for eksempel har vi lige været her en hel weekend. Det kan godt være lidt hårdt, men det er sjovt, så det går nok.

Birgit, Victoria og Anna er også med i stykket. De går i 5. klasse i Brøndby og Vallensbæk og har alle været med i et par år.

Alligevel kan det godt kilde lidt i maven, når tæppet går fra, og der sidder publikum nede i salen på Egholmskolen, fortæller Victoria:

Man kan godt blive lidt nervøs, men vi øver jo mange gange, så på den måde kan man forhåbentlig undgå at glemme replikkerne.

Og det at være nervøs hører på en måde med, siger Birgit:

– Hvis man ikke er en lille smule nervøs, så betyder det ikke noget.

Børn og voksne

I ti år har Nicoline Louise Roos instrueret Vallensbæk Børneteater, og hun glæder sig til, at stykket skal spilles:

– Der har fra børnene i flere år været efterspurgt sådan et stykke, så det er virkelig noget, de er vilde med.

Stykket bliver opført fem gange i slutningen af april, og allerede nu er det en succes, fortæller Nicoline Louise Roos:

– Der var udsolgt til de fire forestillinger, vi først havde planlagt, en måned før, vi satte plakater op.

Man kunne på den baggrund tænke, at der så skulle sættes flere forestillinger op. Men det er kræfterne ikke til, fortæller Nicoline Louise Roos:

– En vigtig del af arbejdet, er forældrenes indsats. De hjælper meget til, og vi kan ikke trække mere på dem, end den weekend, hvor vi spiller fem forestillinger.

De, der har været så heldige at sikre sig en billet, kan glæde sig, forsikrer Nicoline Louise Roos:

– Når vi øver, sidder der nogle gange nogle forældre og kigger på. De sidder og græder lidt, så jeg er sikker på, at det her stykke kan noget.

Man kan se mere på zebragruppen.blogspot.dk Frost bliver opført fem gange den 28. til 30. april på Egholmskolen