Generalforsamling i Dansk Folkeparti

Da Dansk Folkeparti i Brøndby i forrige uge afholdt generalforsamling, var formand Poul Gaardbos beretning og kasserer Allan Runagers gennemgang af regnskab og budget vigtige punkter.

Et andet væsentlig punkt var årets valg, og da 2017 er kommunalt og regionalt valgår, blev det på bestyrelsens opfordring vedtaget at udvide bestyrelsen med et medlem. Der var således genvalg til de, der var på valg og nyvalg til Jan Christoffersen til den nye bestyrelsespost.

Bestyrelsen består herefter af: Jan Andreasen, Jan Christoffersen, Poul Gaardbo, Ole Valsgaard Hansen, Tom Bech Fredriksen, Henrik Rademacher, Lotte Marnow og Allan Runager.