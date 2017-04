GIC blev 99 år

– Forberedelserne er allerede igang, fortæller formand for GIC Anne Tinghus og fortsætter:

– Vi har et ønske om at markere den store dag i 2018 med forskellige aktiviteter i løbet af dagen, og vores jubilæumsudvalg er i sving med det store planlægningsarbejde.

GIC har gennem tiderne fostret betydende idrætsudøvere blandt andre Dorthe Rasmussen som OL deltager i Marathon i 1984 og Søren Busk som landsholdsspiller i fodbold på det berømte ”Firserhold”.

GIC sigter på en dag i idrættens tegn under Glostrup Hallens tag, hvor man også håber på at få besøg af gamle koryfærer.

– Det ville glæde GIC’s bestyrelse at hilse på såvel nuværende som gamle medlemmer, – også de gamle – eller skulle jeg sige forhenværende – GIC’ere, der har markeret foreningen på nationalt og internationalt plan, siger Anne Tinghus.