Glostrup Boligselskab har ansat ny direktør

Claus Krag er 47 år og kommer fra en stilling som markedschef i Domea. Han er uddannet cand.oecon. og har en bred erfaring fra ejendomsbranchen, herunder i alt cirka ti års erfaring fra ledende stillinger i almene boligselskaber blandt andet domea.dk, Deas (tidligere Dan-Ejendomme), Boligkontoret Danmark og Kollegieboligselskabet.

Susanne W. Petersen, Formand for Organisationsbestyrelsen, udtaler:

– Jeg er stolt over, at vi er lykkedes med at ansætte en kapacitet som Claus Krag. Vi modtog i alt 75 ansøgninger til stillingen som direktør, og der var tale om et stærkt kandidatfelt. Det viser, at Glostrup Boligselskab er en spændende og attraktiv virksomhed. Med valget af Claus Krag har vi fundet en dynamisk direktør, der sammen med Organisationsbestyrelsen og ledere og medarbejdere i selskabet kan udvikle Glostrup Boligselskab til fortsat at være et effektivt, selvstændigt og udviklingsorienteret boligselskab med en tydelig lokal forankring, siger hun.

Hun mener, at den nye direktør kan klare fremtidens udfordringer.

– Ved valget af Claus er der dels lagt vægt på hans personlige og ledelsesmæssige kompetencer og dels lagt vægt på hans brede erfaring fra både private og almene selskaber. Med de udfordringer, som den almene sektor og Glostrup Boligselskab står over for i de kommende år, er vi overbevist om, at netop den brede erfaring vil være en gevinst for Glostrup Boligselskab. Fra formandskabets side glæder vi os til at byde Claus velkommen og til samarbejdet med Claus.

Glæder sig

Claus Krag glæder sig til det nye job.

– Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et velfungerende boligselskab, der så tydeligt og ambitiøst har mod på fremtiden. Og jeg glæder mig især til at fortsætte udviklingen af selskabet sammen med Organisationsbestyrelsen og sammen med selskabets ledere og medarbejdere. Jeg håber, at jeg kan bidrage til, at Glostrup Boligselskab får mulighed for at skabe og igangsætte spændende nybyggerier, så vi kan bistå kommunen med at skabe de rammer der skal til for at tiltrække tilflyttere. Glostrup Boligselskab skal være et attraktivt boligselskab for både nuværende og kommende beboere. Derfor vil vores store helhedsplan i Stadionkvarteret også have min opmærksomhed. En renovering i den størrelsesorden trækker store veksler på vores beboeres tålmodighed, og her er det vores opgave at gøre hvad vi kan, så det mærkes mindst muligt. Endelig vil Glostrup Boligselskab, nøjagtig som alle andre almene boligorganisationer, skulle forholde sig til den effektiviseringsdagsorden, som regeringen har lagt for dagen. Her er Glostrup Boligselskab dog godt rustet, og har allerede igangsat flere tiltag, som jeg i tæt samarbejde med mine ledere og medarbejdere vil fortsætte og udvikle på, siger han.