Glostrup Festival udvider med stort musiktelt

Udover Glostrup Festivals store scene kan man i år opleve et stort musiktelt fyldt med lokal underholdning for børn og voksne og ikke mindst en svedig rock’n roll-koncert med Henning Stærk og band lørdag aften. Henning Stærk har et kæmperepertoire og udover klassikere som for eksempel ”Sweetheart”, ”Cheque Book” og ”Fire”, kan man nok forvente at høre den single, som han udgiver i dette forår.

Lørdagen i Musikteltet starter med Tigertræning for de mindste – en legekoncert med fuld fart på. Der fægtes, danses, leges for fuld udblæsning, og det forventes at en usædvanlig gæst kommer på besøg. Programmet fortsætter med Glostrups lokale musikskole, der synger og spiller sæsonens repertoire. Musikteltet præsenteres i samarbejde med Foreningen Glostrup Kulturhus.

Når der ikke er sceneprogram i Musikteltet, er der fuld gang i den på Store Scene med blandt andet festivalens hovednavne Phlake og Lis Sørensen, der begge giver fuld koncert. Aktivitetszonen byder på masser af sjov og leg med nogle af Glostrups foreninger, virksomheder og andre festivalaktører. Tivoliland kommer igen i år med fede forlystelser, og der vil kunne købes mad og drikke på pladsen. Og ikke at forglemme: Der er fri entré til festivalpladsen og Musik­teltet i hele weekenden.

Glostrup Festival

Glostrup Festival 2017 finder sted i weekenden 25. – 27. august 2017 i Glostrup Idrætspark, Stadionvej 80, Glostrup.

Program på www.glostrupfestival.dk opdateres løbende.

Følg begivenheden på Facebook: Glostrup Festival 2017.