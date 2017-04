Glostrup Karate Klub hædrer død betjent

Søndag den 30. april fra klokken 11.00 – 16.00 vil Glostrup Karate Klub, Yujo-kai være vært for en mindetræning for den politimand, Jesper Jul, som blev skudt.

– Jesper var en af vores nære karate venner. Vi har kendt ham fra han var en lille dreng. Han var på landsholdet i ti år med vores søn, Dennis Kjøng, som også er instruktør i Glostrup. Jesper blev blandt andet formand og chefinstruktør for en karate klub i Solrød og vi har haft samarbejde og træninger med ham lige til den tragiske dag. Det er en ære for os at afholde denne træning, siger Walther Kjøng fra Glostrup Karate Klub.

Træningerne bliver afholdt for at respektere og hjælpe Jesper Juls familie. Venner af Glostrup Karate Klub, folk der kendte Jesper, og folk der ikke kendte Jesper, men blot ønsker at støtte op om arrangementet og blive trænet af nogle af Danmarks dygtigste karateinstruktører, er alle velkomne.