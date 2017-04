Gode donationer og gratis is til alle

Da der søndag den 2. april blev samlet ind til fordel for Kræftens Bekæmpelse, var 100 indsamlere rundt i boligområderne i Vallensbæk.

Der var uddeling af indsamlingsbøtter kl. 10.00 fra de to udleveringssteder, Vallensbæk Kultur- og Borgerhus samt Sundhedshuset Nordmarken, og flere af indsamlerne har været med i rigtig mange år.

Godt modtaget

Efter indsamlingen kom der mange fine tilbagemeldinger, fortæller Morten Schou Jørgensen, der var indsamlingsleder.

– Nogle fik tilbudt æbler eller andet spiseligt, der var også en af vores ældre indsamlere ,der blev spurgt, om hun ikke kunne være reservebedste for familien, da de ikke lige havde deres egen familie i nærheden.

Og så blev indsamlerne godt beværtet fortæller Morten Schou Jørgensen.

Is til alle

– I år fik alle indsamlere en flaske vand med på ruten så de kunne slukke tørsten undervejs. Én af vores indsamlere havde desuden tilbudt at komme forbi med is som tak for indsatsen til vores indsamlere. Det var en stor succes og en dejlig måde at slutte indsamlingsdagen på.

Ifølge Morten Schou Jørgensen har det været et kæmpe arbejde at organisere indsamlingen, da der ligger mange timer bag, og han er derfor glad for den store hjælp, han har fået af hjælperne.

Desuden glæder han sig over, at man kunne bruge kommunens lokaler, når der ikke længere er en lokal bank, hvor pengene kan optælles.

Næsten 81.000 kr.

Ifølge Morten Schou Jørgensen var alle aldersgrupper repræsenteret som indsamlere, og så var borgerne i Vallensbæk gode til at give ifølge indsamlingslederen, for resultatet nåede op på 80.900 kr. i år.

Det er en fremgang i forhold til sidste års resultat, hvilket blandt andet skyldtes donationer via MobilePay.