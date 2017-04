Gratis gødning

Hvis man har brug for at gøde sin have, men mangler gødningen, så er der råd at hente.

Dyregården i Brøndby har nemlig så meget, at de for tiden forærer det væk. Alt man skal gøre, er at medbringe en sæk og kontakte Dyregården i forvejen.

Og når man er der, kan man benytte lejligheden til at klappe dyrene.

Dyregården kan kontaktes på 43286268 eller dyregaarden@brondby.dk

Dyregården har åbent på hverdage mellem 10 og 17 og i weekenden mellem 11 og 16