– Efter endnu en relativt mild vinter begynder vi at dele gratis kompostmuld ud allerede i marts, fordi haveejerne gerne så tidligt som muligt vil have jord under neglene, siger udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding.

– Så frem til søndag den 30. april kan man hente al den kompost, man har brug for. Husk bare at medbringe en trailer eller nogle sække og en skovl.

Den gratis kompost er lavet af have- og parkaffald, som er blevet komposteret. I Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommer komposten fra Gemidan. I alle tilfælde er komposten meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand. For hvis man sår eller planter i den rene kompost, risikerer man at ødelægge planten og svide dens rødder.

– Ved at omsætte haveaffaldet til kompost genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen, siger Yvonne Amskov.

– På den måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, som for eksempel fosfor, der er en ressource, vi risikerer at få mangel på i fremtiden.

Her kan du hente kompost

Brøndby: Genbrugsstationen på Sydgårdsvej 21

Glostrup: Genbrugsstationen på Paul Bergsøes Vej 45

Vallensbæk: Lundbækvej Genbrugsstationen på Sydgårdsvej 21Genbrugsstationen på Paul Bergsøes Vej 45Lundbækvej I 2016 blev der hentet 6.100 tons kompost fra genbrugsstationerne

Uddelingen sker hvert år over seks uger i foråret. I 2017 fra den 20. marts til den 30. april.

