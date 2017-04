Gudstjeneste med riddertogt

Solprinsessen har brug for hjælp. Heldigvis er der hjælp at hente, når Glostrup Kirke holder riddergudstjeneste til den store guldmedalje i og omkring kirken.

Børn, der kommer i det fineste riddertøj vil blive oplært i de vigtige ridderdyder: Retfærdighed, tapperhed, selvbeherskelse, visdom, tro, håb og kærlighed.

Efter familiegudstjenesten bliver de selv indviet til ridder, så de kan deltage i det spændende togt imod ondskab og mørke.

Det foregår i Glostrup Kirke søndag den 30. april klokken 10:00 –til senest 14.00. Undervejs er der boller og lidt slik til den værste sult.

Tilmelding til Andreas Thom senest 23. april på mail ATHO@km.dk

Hvert barn (eller søskendepar) skal medbringe en aktiv mor eller far. Målgruppen er primært 0.-4. klasse.