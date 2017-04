Her er de tørre tal

Lad os starte med det tal, der startede hele debatten. Tallet 0,62 timer, hvilket faktisk er et afrundet tal, og i normalt sprog ville vi nok have sagt 37 minutter. Det er den tid, en gennemsnitslig borger på 80 eller derover i Glostrup Kommune får hjemmehjælp om ugen.

Det er lavest i Danmark. Landsgennemsnittet er en time og ti minutter, og bedst i Danmark er Holbæk med to timer og syv minutter. Tallene har journalisterne Kaas og Mulvad trukket fra Danmarks Statistik for Jyllands posten.

Folkebladet har tjekket tallet, og det er korrekt, at Glostrup er dårligst, af de 88 kommuner, der har indsendt pålidelige data til Danmarks Statistik.

I nogle kommuner bliver der ifølge tallene brugt op til tre gange så meget tid per ældre over 80 på hjemmehjælp. Ifølge den ansvarlige ved Danmarks Statistik er kvaliteten af tallene i orden.

– Vi ville ikke offentliggøre dem, hvis vi ikke mente de stod til troende. Der er faste regler for, hvad der skal indberettes, men der kan godt være forskellige praksis i forskellige kommuner, siger Claus Østbjerg.

Kommunerne indberetter på personnummer-niveau, hvor meget hver enkelt dansker har fået i hjemmehjælp. Derfor er det nemt for Danmarks Statistik at lave nogle udførlige statistikker. For eksempel kan man ud af statistikken trække, hvor mange mænd mellem 80 og 84 der modtager mellem fire og 7,9 timers hjemmehjælp om ugen. Det var i 2015 i gennemsnit 2,4 mænd i Glostrup Kommune. I 2008 var det 1,3.

Efter kommunerne har indberettet tallene, kører Danmarks Statistik dem sammen med CPR registret, og ud kommer statistikker som den ovennævnte.

Det bliver så tjekket, om tallene ligger nogenlunde indenfor det forventede, og kommunerne får også mulighed for at tjekke tallene. Ifølge Claus Østbjerg er Glostrup Kommune gode til at tjekke tallene og give en melding tilbage til Danmarks Statistik.

Bruger mere på yngre

Tallene fra Jyllands-Posten var lavet efter, at FOA havde lavet en undersøgelse af kommunernes forbrug på ældre over 80.

Her har Glostrup Kommune i 2017 budgetteret med at bruge 164.444 kroner i gennemsnit per ældre over 80. Det rækker til en placering som nummer 78 af de 98 kommuner.

Kigger man i stedet på de budgetterede udgifter til ældre over 65, ligger Glostrup Kommune på 41.937 kroner i gennemsnit, hvilket rækker til en 27. plads i Danmark ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets side noegletal.dk

Glostrup ryger også noget op ad listen, hvis man kigger på, hvor meget de bruger på andre modtagere af hjemmehjælp.

Kigger man på gruppen af borgere mellem 65 og 79, får de i Glostrup i gennemsnit hjemmehjælp i cirka ni minutter om ugen. Det er stadig under landsgennemsnittet på 11 minutter, og rækker til en placering som nummer 73.

Kigger man på personer under 65 bliver tallene meget små, men her bruger Glostrup Kommune i gennemsnit lige under to minutter om ugen på hjemmehjælp. Det er over landsgennemsnittet og giver en placering som nummer 15 i Danmark.

Med til tallene hører også, at der er lidt flere ældre over 80 i Glostrup Kommune end i landsgennemsnittet. I Glostrup er 5,2 procent af befolkningen over 80, på landsplan er det kun 4,3 procent.

På trods af dette er det kun 42,4 procent af hjemmehjælpen i Glostrup, der bliver brugt på de over 80-årige, hvor det på landsplan er 53,2 procent.