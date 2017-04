Historier fra arkivet

8. april 1987

SF i Brøndby vil hæve udgifterne med fem millioner

John Barber og Lina Nielsens forslag i skærende kontrast tl de 150 mio. kr., der skal spares

brøndby. Socialistisk Folkeparti i Brøndby kommunalbestyrelse har fremsat et mildest talt opsigtsvækkende forslag, der ønskes optaget på kommunalbestyrelsens næste møde.

John Barber og Lina Nielsen foreslår, at kommunens budgetrammer for 1988 udvides med fem millioner kroner!

Et forslag, der står i en næsten ubeskrivelig kontrast til det foreliggende sparekrav fra økonomisk forvaltnig på sådan cirka 150 milloioner kroner.

Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, vil et uændret serviceniveau betyde en skatteprocent på 26 imod de 19,9 i øjeblikket. Hvilken modtagelse, SFs forslag får fra det socialdemokratiske flertal, må læseren gætte sig til.

Hvorom alting er, ønsker SF, at en mindre skattestigning skal finansiere de tanker, partiet barsler med for 1988.

I et brev til kommunalbestyrelsen skriver SFerne:

SF foreslår, at rammerne for kommunens budget for 1988 udvides, således at mindst følgende forhold i kommunens virksomhed kan tilgodeses: Forhøjelsen af kontoen for undervisningsmidler på skolerne med 500 tusinde kroner; forbedringer af personalenormeringer på daginstitutioner med 2 mio. kr.; etablering af værestedet i Vesterled, med 1 mio. kr.; udvidelsen af personalet på bibliotekerne til opgaver, som påpeges i biblioteksplanen, evt. længere åbningstid, med 500 tusinde kr.; et beløb til generel vedligeholdelse og skadesudbedring efter aftale med Bygge- og Vedligeholdelsesudvalget; et beløb til opfyldelsen af kommunens spildevandsforpligtelser straks, efter aftale med teknisk udvalg.

En del af de nævnte opgaver kan betyde, at skatten i kommunen er noget højere i 1988, men til gengæld kan nedsættes i en række af de efterfølgende år.

9. april 1997

Hætteklædte mænd begik væbnet røveri

Guld- og sølvforretningen på Diget i Glostrup var mandag formiddag udsat for røveri

GLOSTRUP. To hætteklædte mænd, hvoraf den ene var bevæbnet med et oversavet jagtgevær, begik mandag formiddag klokken 10.13 væbnet røveri med guld- og sølvforretningen på Diget i Glostrup.

De to røvere kom ind i butikken og tvang forretningens indehaver, en repræsentant der tilfældigt opholdt sig i forretningen, samt det øvrige personale ned på gulvet i forretningns baglokale.

– Den røver som bar jagtgeværet opførte sig overordentlig groft og slog repræsentanten, som han tilsyneladende antog var indehaveren, i højre side af kroppen og i hovedet. Desuden pressede han mundingen af geværet ned i munden på repræsentanten, mens han lå på gulvet. Hele tiden råbte og skreg han, at de skulle lægge sig ned eller blive skudt, og at det var alvor, fortæller kriminalinspektør Willy Eliasen fra Glostrup Politi.

11. april 2007

Plejeboliggrund skal tjekkes for forurening

Grunden, hvor Vallensbæk Kommune vil bygge 30 nye plejeboliger, skal undersøges grundigt for forurening, inden byggeriet går i gang

VALLENSBÆK. Det var Socialdemokraternes Per Riis Larsen, der på et møde i kommunalbestyrelsen bragte spørgsmålet om eventuel forurening af grunden ved regnvandsbassinet i Højstrupparken på bane. Bassinet er udset til at skulle tømmes for vand og derpå huse 30 nye plejeboliger, som Vallensbæk Kommune vil opføre, så de står klar til brug i løbet af et par år.

Per Riis Larsen roste på kommunalbestyrelsesmødet placeringen af det nye byggeri og roste samtidig borgmester Kurt Hockerup for at have taget oppositionen med på råd i forbindelse med placeringen af boligerne.

– Placeringen mellem jernbanen og Højstrupparken giver os dog alligevel anledning til at løfte en lille pegefinger og indstille, at grunden undersøges grundigt, inden selve byggeriet påbegyndes, sagde Per Riis Larsen.

– Der er så mange rygter om, hvad der tidligere har ligget på grunden, og hvad der er brugt til opfyldning. Det skal retfærdigvis siges, at vi ikke er bekymrede, for det ligger i tiden at lave tillidsvækkende jordbundsprøver, så det, har vi en forventning om, er en helt naturlig del af det nye byggeri, sagde Per Riis Larsen.

– Det vil også være i kommunalbestyrelsens interesse at få undersøgt grunden, og skulle det vise sig, at den er forurenet, så undgår vi selvfølgelig ikke en oprensning. Vi skal for alt i verden undgå mytedannelse om, hvad jorden indeholder, så de nye beboere kan blive trygge i de nye omgivelser, fastslog Per Riis Larsen.

