Historier fra arkivet

13. april 1987

Kampen tages op med Albertslund

Flotte præmier fra ”Deres” i TV2-konkurrencen

GLOSTRUP. Glostruphallen er 10. maj rammen om en koncert med de i øjeblikket meget pladeaktuelle TV2.

Det er Glostrup Ungdomsråd, der har arrangeret koncerten, og det bliver dermed deres tredje store arrangement, indenfor halvandet år.

– Vi er interesseret i at trække nogle af de store navne til Glostrup, siger Karsten Pedersen, en af arrangørerne af koncerten. Glostrup er en soveby, og i ungdomsrådet mener vi, at kommunen trænger til nogle flere kulturarrangementer. Derfor vil vi også fremover satse på, at holde nogle store koncerter, ca. en gang hvert halve år. Vi kunne tænke os at skabe en koncerttradition, på højde med den der findes i Albertslund.

Billetterne til koncerten, som i øvrigt koster 95 kr., kan købes i ”Deres” i Glostrup Centret, og det er samme sted at deltagerkuponerne til ungdomsrådets quiz kan afleveres.

– De otte, der 25. april bliver udtrukket til quizzen, får alle præmier, bl.a. tøj fra ”Deres” samt billetter til TV2 koncerten, og de to i finalen, vil kunne gå hjem med bukser og sweatshirts til en værdi af 1000 kr., oplyser Peter Westendahl fra ”Deres”.

16. april 1997

Børnene fik en sundhedslabyrint

Vallensbæk Kommunale Tandpleje markederede forleden sit 25 års jubilæum

VALLENSBÆK. Vejret viste sig fra sin pæneste side forleden til stor glæde for de mange gratulanter, der var kommet for at lykønske den kommunale tandpleje i Vallensbæk med sit 25 års jubilæum.

Den festlige begivenhed var henlagt til Vejlegårdsparken, hvor kommunen samtidig kunne indvie den nye Sundhedslabyrint, som er et lege/lære redskab for de 4-8 årige børn. Labyrinten er opbygget, så børnene kan lege sig til viden om, hvad der er sundt for kroppen, og hvad der er usundt for både krop og tand. Den flotte labyrint bliver opstillet permanent på plænen i Vejlegårdsparken, foran børnehaverne Solsikken og Stien.

Sundhedslabyrinten var ikke den eneste begivenhed, der markerede den kommunale tandplejes 25 års jubilæum. Efter indvielsen var der indbudt til fødselsdagstraktement i Vejlegårdsparkens beboerpavillon, og derudover blev der i dagene efter afholdt aktivitetsudstilling i Vallensbæk Nærcenter, hvor forældre og børn havde mulighed for at komme på besøg.

På udstillingen kunne de besøgende enten gæste vandbaren med koldt kildevand, boreplatformen, hvor børnene selv havde mulighed for at give den i rollen som tandlæger, eller lykkehjulet, hvor spørgsmålene handlede om pasning af tænderne. Derudover var der mulighed for at se teater, hvor Karius og Baktus stod på scenen samt besøge frugtpindeboden eller tyggegummi-kastemaskinen.

Og i de 25 år, hvor Vallensbæk Kommunale Tandpleje har eksisteret, er der virkelig sket meget med børnenes tandhygiejne. Ifølge informationsbladet ”Vallensbæk her & nu”, var der i 1979 49% af de 7-årige i Vallensbæk Kommune, der ikke havde huller i de blivende tænder. Det tal var i 1996 steget til 91%. Udviklingen hos de lidt ældre børn er ligeledes gået i den rigtige retning. Således var der i 1978 blot 2% af de 12-årige, der ikke havde huller i de blivende tænder. Det tal var i 1996 steget til 46%.

Tob

18. april 2007

Brøndby skal være modelkommune

17 kommuner, deriblandt Brøndby, samler nu alle gode kræfter for at flere unge får en uddannelse

BRØNDBY. Måske er det en mentor, der vækker med sms, der gør forskellen. Måske er det ungdomsvejlederen, som hiver fat i den unge, efter han har droppet sin praktikplads for 3. gang. Måske er det håndværkeren, der udbyder mesterlære.

KL og Undervisningsministeriet udnævner nu 17 ”modelkommuner”, der trækker på alle gode kræfter i kommunen for at sikre, at flere unge får en uddannelse. De 17 kommuner lægger op til tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, vejledere og erhvervsliv – og erfaringerne skal bruges over hele landet. Blandt de 17 kommuner er Brøndby.

– Der er simpelthen brug for en folkekampagne, hvis vi skal have fat i de unge. De 17 kommuner viser nu vejen. Det bliver vanskeligt at klare sig uden uddannelse. Job flytter ud, men nye kommer heldigvis til, og de kræver andre kvalifikationer. Derfor skal vi sørge for, at alle unge er rustet til fremtiden. Det er vejen til et godt liv for den enkelte – og et godt samfund for alle, siger undervisningsminister Bertel Haarder i en pressemeddelelse om det nye tiltag.

I dag påbegynder 95 procent af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse, men kun knap 82 procent gennemfører.

I alt 31 kommuner havde søgt om at være med, men kun de 17 blev valgt. Udover Brøndby deltager Billund, Bornholm, Frederikshavn, Herlev, Herning, Holstebro, Horsens, København, Næstved, Odense, Skive, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg, Århus og Esbjerg.

Tob