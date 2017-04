Historier fra arkivet

22. april 1987

Ny bestyrelse hos KUerne i Vallensbæk

Vallensbæk Konservative Ungdom holdt forleden den årlige generalforsamling i lokalerne på Egholmskolen

VALLENSBÆK. Generalforsamlingen var præget af en livlig debat, og mange konstruktive forslag. Endvidere skulle der vælges ny formand, idet den hidtidige, Lars William Hansen, af studiemæssige årsager ikke kunne påtage sig det arbejdskrævende hverv i endnu en periode. Lars William Hansen fortsætter dog som menigt medlem af bestyrelsen.

Til ny formand valgtes Jan Høgskilde, Vallensbæk Strand. Jan Høgskilde, 26 år, har tidligere beklædt en lang række tillidsposter i Konservativ Ungdom, bl.a. har han været landssekretær i KUs Landsorganisation, og han sluttede med at sidde som næstformand for Landsorganisationen i perioden 1985-86. I samme periode var han endvidere indvalgt i Det konservative Folkepartis Hovedbestyrelse for Konservativ Ungdom.

”Hovedopgaven for Konservativ Ungdom i Vallensbæk i det kommende år bliver den valgkamp, vi alle ved kommer”, sagde Jan Høgskilde i sin tiltrædelsestale.

Generalforsamlingen lagde også op til et øget samarbejde med vælgerforeningen i Vallensbæk, og ligeledes vil samarbejdet med kredsen bliver øget. Vallensbæk KU har således fået sin hidtige formand, Lars William Hansen, indvalgt i kredsbestyrelsen, og dermed sikres det, at Vallensbæk KUs stemme også høres her. Vallensbæk KU har derfor det bedste udgangspunkt for at deltage aktivt i den kommende valgkamp.



Stor succes med frokost til skolebørn

Gennem tre måneder har 10 kvinder fra Kursusstedet Langbjerg dagligt sørget for frokost til mere end 250 skoleelever

BRØNDBY. I efteråret gik en gruppe ledige kvinder på Kursusstedet Langbjerg i gang med at planlægge arbejdet med at lave frokost til Langbjergskolens elever. Og den midlertidige madordning er blevet en bragende succes.

Klokken er lidt i 11 om formiddagen. I SFO-ordningens køkken er en gruppe travle kvinder ved at lægge sidste hånd på dagens menu – pitabrød med henholdsvis kylling og tun samt gulerødder. Kvinderne har været i gang et par timer og nu ligger de fleste af de 250 pitabrød klar i store papkasser. Samtidig er bollerne til i morgen ved at blive sat i ovnen.

Når det ringer ind til det store frikvarter vil maden være afsat på bare 10 minutter. Børnene og deres forældre har været utrolig glade for ordningen, men nu er det slut. Kursusleder Birgit Steenstrup håber dog, at børnene på Langbjergskolen også i fremtiden kan købe frokost under den ene eller anden form.

Langbjergskolen har ifølge Birgit Steenstrup ikke tidligere haft madordninger eller kantine. Inden projektet startede lavede kvinderne et grundigt forarbejde, hvor de undersøgte behovet og informerede forældrene om det nye tilbud. Ingen var bundet af ordningen, man kunne bestille fra dag til dag og det benyttede altså omkring en tredjedel af skolens elever sig af.

25. april 2007

Skod den lov

Manglen på røg vil kvæle mange af de gamle værtshuse, mener ejeren, servitricerne og stamkunderne på Glostrup Bodega

GLOSTRUP. Tobakstågerne hænger tungt over baren på Glostrup Bodega. Det er et rigtig godt gammeldags værtshus. Det er lige efter bogen – en af Dan Türells for eksempel, som skildrede værtshusmiljøet især på Vesterbro. 0g på Glostrup Bodega ved man godt hvad man mener om den rygelov, der er under opsejling, og som skal indføres fra den 15. august. Den burde skoddes.

– Kan du se mig på en 16 timers vagt uden en smøg. Jeg vil ikke være sjov at være i nærheden af, siger Lykke Petersen, der er servitrice, men i dag står på den anden side af baren.

– Vi har samlet 228 underskrifter mod loven og sendt dem til Lumskebugten, siger ejeren af Glostrup Bodega Finn Jacobsen.

Lumskebugten er værtshuset i Vejle, hvor man har organiseret en samlet protest mod den ny lov på vegne af landets værtshuse. Protesten kulminerede med en demonstration på Christiansborg Slotsplads.

Den nye lov vil betyde, at man på et værtshus som Glostrup Bodega skal lave en lukket rygeafdeling. Hvis værtshuset er under 40 m2 må man godt ryge videre.

Finn Jacobsen var ikke på Christiansborg Slotsplads, men kunne ligeså godt have været.

– Det kan godt lade sig gøre at lave en rygeafdeling her. Lovforslaget siger godt nok ikke noget om, hvor store rygekupéerne skal være. Men grundlæggende er loven helt forkert. Rygning og værtshuse hænger sammen.

