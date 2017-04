Historier fra arkivet

1. april 1987

Ungdomsskolen i Vallensbæk siger tak for i år

Det sker med udstilling og ”Vallensbækløbet” 4. april

vallensbæk. – Det har været en god sæson med mange aktiviteter og mange vellykkede hold, siger ungdomsskoleinspektør, Hans Peter Hansen, Vallensbæk Ungdomsskole.

De kreative unge mennesker fra Vallensbæk slutter ungdomsskolesæsonen med manér.

4. april afvikles det årlige ”Vallensbækløbet” og desuden præsenterer ungdommen i kommunen den såkaldt arbejdende udstilling i gangene og faglokalerne på skolen.

Om ”Vallensbækløbet” siger Hans Peter Hansen:

Mange aktive motionister bruger dette motionsløb til at afprøve dagsformen inden forårets ”store” motionsarrangement (Vestskovløbet – Wonderful Copenhagen Marathon).

Igen i år står ungdomsskolens motionshold og EDB-hold for arrangementet, hvilket betyder tidsur på stor skærm, resultatlister efter løbet og diplom. Da ungdomsskolen oplever større og større interesse for løbet, har forskellige firmaer udlovet udtrækningspræmier til deltagerne. Hovedsponsor for løbet i år ”Etonic”, udlover løbesko som præmie. Som kuriosum kan nævnes, at flere klubber sidste år rettede henvendelse til ungdomsskolen om elever kunne lånes/lejes til at arrangere motionsløb. TIlmelding kan ske på ungdomsskolen eller umiddelbart før løbet.

Udstilling

Den ”Arbejdende udstilling” er i år flyttet fra sportshallen på Pilehaveskolen til gange og faglokaler på skolen. Ud over faste udstillinger med produkter fra sæsonens arbejde, vil der være radiostudie, fantasirejse, ansigtsmassage, boldspil, rockmusik og modeshow.

Rik



Grundvand truet af forurening

En truende forurening af grundvandet i dele af Brøndby og Glostrup er formentlig blevet stoppet i tide

brøndby. Det var en forurening med klorerede opløsningsmidler fra Industrivejskvarteret i Brøndby Kommune, der truede med at ødelægge grundvandet i området.

Forureningen blev konstateret i boligkvarteret omkring Vesterled Vandvæk i Brøndbyvester, men eftersom private husstande ikke benytter sig af klorerede opløsningsmidler i nævneværdig grad, har mistanken i stedet rettet sig mod to affaldsdepoter i Industrivejs-området.

Brøndby Kommune og Københavns Amt er i fællesskab ved at undersøge, hvor forureningen kommer fra, men ifølge Folkebladets oplysninger vides det ikke, om forureningen stammer fra en eller flere nedlagte virksomheder eller fra nogle af de fabrikker, der fortsat ligger i området. 2. april 1997En truende forurening af grundvandet i dele af Brøndby og Glostrup er formentlig blevet stoppet i tidebrøndby. Det var en forurening med klorerede opløsningsmidler fra Industrivejskvarteret i Brøndby Kommune, der truede med at ødelægge grundvandet i området.Forureningen blev konstateret i boligkvarteret omkring Vesterled Vandvæk i Brøndbyvester, men eftersom private husstande ikke benytter sig af klorerede opløsningsmidler i nævneværdig grad, har mistanken i stedet rettet sig mod to affaldsdepoter i Industrivejs-området.Brøndby Kommune og Københavns Amt er i fællesskab ved at undersøge, hvor forureningen kommer fra, men ifølge Folkebladets oplysninger vides det ikke, om forureningen stammer fra en eller flere nedlagte virksomheder eller fra nogle af de fabrikker, der fortsat ligger i området. Fire mio. kr.

For at forhindre forureningen i at brede sig, har Københavns Amtsråd på et møde den 19. marts besluttet at bruge godt fire millioner krover til at afværge forureningen. Industrivejskvarteret ligger tæt ved fire større vandværker, der tilsammen producerer omkring 1,7 millioner kubikmeter drikkevand om året, hvilket svarer til mere end 20.000 menneskers forbrug.

Amtet forhindrer forureningen i at sprede sig til rene drikkevandsboringer i Brøndby og Glostrup ved at pumpe det forurenede vand op og rense det.

Tob

2. april 2007

007 året fejres med stort show

James Bond året (2)007 fejres af Glostrup Musikskole med Megashowet ”Shaken not stirred” 28. og 29. april i Glostrup Hallen

glostrup. James Bond film er spækket med god musik og drama. Titelsangene, som mange kan synge med på, er hver især meget tidstypiske for filmens produktionsår, så musikken repræsenterer de sidste fire årtiers musikalske tendenser.

– Vi har alle billeder på nethinden af smækre kvindfolk, actionscener og et særligt tiltrækkende mandfolk med en Martini i hånden. Så showelementerne er på plads for både dansere, musikere og scenografi. I alt 36 musikskoleelever og 12 dansere fra Hvissinge Danse Forenings (HDF) showhold til fremføre 12 år Bond klassikerne i et brag af en forestilling, siger musikskoleleder Ole Elkær.

Glostrup Musikskole opfører traditionen tro et Megashow hvert andet år. De sidste par gange er musik og danseshowet blevet opført i samarbejde med Hvissinge Danse Forening. Som noget nyt er Glostrup Hallen valgt som opførelsessted, dels for at få bedre faciliteter og support og dels for at give bedre plads.

– Musikskolen samler kor og orkestre fra elle afdelingerne for på den måde at præstere det helt store og nuancerede Megaband, forklarer Ole Elkær.

Forberedelserne startede i foråret 2006, de musikalske arrangementer er udafbejdet af musikskolens lærere, og indstuderingen er forløbet siden september måned.

Kok