Ingen etiske retningslinjer for DIAS

Som Folkebladet kunne fortælle i midten af marts, faldt det flere af de lokale politikere i Vallensbæk for brystet, at et syv sekunders filmklip, der viser en mand blive skudt, kunne ses i DIAS Kunsthal i forbindelse med udstillingen Eyes on the Ground.

Efterfølgende blev sekvensen, der stammer fra en kunstinstallation, der fortæller om personer, der betragter voldelige scener, sløret.

Rasmus Vestergaard, chefkurator og direktør for DIAS, forklarede dengang til Folkebladet, at DIAS er meget opmærksom på, at de udstillede projekter bliver vist i det offentlige rum, og at kunsthallen derfor har nogle retningslinjer, der foreskriver, at kunstværkerne ikke må opfattes som stødende.

På den baggrund forklarede Rasmus Vestergaard også, at der var tale om et beklageligt uheld, der blandt andet var forårsaget af, at kunstværket tidligere havde været udstillet, uden nogen havde kommentereret det.

Hvordan kan det ske?

Forsikringen fra Rasmus Vestergaard beroligede dog ikke Dansk Folkeparti, der mente, at de lokale politikere skulle vedtage et sæt etiske retningslinjer for DIAS Kunsthal, og netop dette forslag blev behandlet på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk.

Under debatten begrundede Kenneth Kristensen Berth (DF), således:

– Man må jo spørge sig selv, hvordan det overhovedet kan ske, at der i en udstilling, som man ikke kan undgå at se, bliver vist en henrettelse af en mand. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan sådan en udstilling er røget igennem det filter, som direktøren og bestyrelsen vel burde være udtryk for.

Desuden undrede Kenneth Kristensen Berth sig over, at bestyrelsen i den selvejende institution, hvor to lokalpolitikere har sæde, ikke er involveret i, hvad der skal udstilles:

– Jeg kan så forstå, at bestyrelsen slet ikke ser udstillingerne, før de bliver præsenteret for alle andre. Det synes jeg man bør lave om på. Man skal i hvert fald ikke kunne bruge ukendskab som begrundelse for at sådan noget kan foregå.

Har indrømmet fejl

Den ene af de to lokalpolitikere, der er medlem af bestyrelsen for DIAS, er Søren Wiborg (S).

Under onsdagens diskussion mente han, at der sådan set ikke var så meget at diskutere:

– Ja, der er sket en fejl. De syv sekunder, hvor man kan se soldater skyde en person, skulle have været sløret. Udstillingen har tidligere været udstillet i kikhullet, hvor man dog selv skal gå hen og kigge på udstillingen, hvorfor den ikke var så eksponeret som på den store skærm. Men sagen er, at DIAS allerede har udarbejdet etiske retningslinjer, de bliver kaldt kuratorisk praksis i DIAS udstilling og her kan man læse, at DIAS ikke ønsker at udstille værker, der i almindelighed kan opfattes som stødende i forhold til blandt andet vold, aggression og pornografi.

Desuden, mente Søren Wiborg, at DIAS allerede har erkendt, at der var sket en fejl:

-Direktøren har lagt sig fladt ned og erkendt, at der er sket en fejl og indrømmet, at de syv sekunder burde have været sløret. Sagen har været diskuteret på et bestyrelsesmøde den 20. marts, og direktøren har lovet, at han vil anstrenge sig for, at det ikke sker igen. Med de mange udstillinger, der har været på Vallensbæk Station, kan vi være stolte over, at dette er den første egentlige klage.

Fjern støtten

Niels Jørgensen fra Venstre mente, ligesom Dansk Folkeparti, at udstillingen var gået over stregen:

– Det er trist, at en kunstner ikke selv kan se, om det er noget, der skal udstilles i det offentlige rum, hvor alle og enhver kan komme.

I det hele taget mente Niels Jørgensen, at der allerede fra starten har været problemer med DIAS udstillinger i det offentlige rum:

– Jeg husker fra begyndelsen af DIAS-æraen, hvordan ældre borgere blev forskrækket over, at der lød høje skrig, når de gik forbi. Der må være nogle, i bestyrelsen eller direktionen, der ser det igennem, inden det skal udstilles, men det fejler så åbenbart.

Derfor støttede Niels Jørgensen på mødet ikke alene forslaget fra Dansk Folkeparti, men slog samtidig fast, at han helst ser, at Vallensbæk Kommunes engagement i projektet ophører:

– Jeg ser frem til, at det offentlige tilskud til dette helt bortfalder, så vi kan få bedlagt DIAS.

Det sker igen

Da Venstre var alene om at støtte forslaget fra Dansk Folkeparti, var der således ikke flertal for, at der skulle udarbejdes etiske retningslinjer for DIAS.

Til trods for dette, mener Kenneth Kristensen Berth stadig, der er noget at kæmpe for:

– I Dansk Folkeparti tror vi simpelthen ikke på, at der er styr på den kunsthal. Det er bare et spørgsmål om tid, inden der igen bliver udstillet noget som er upassende – og da må man altså politisk tage et ansvar for det man har sat i værk – og det kunne man jo passende gøre netop med et sæt politiske vedtagne etiske retningslinjer.