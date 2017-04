Ingen Skt. Hans fest

Af

Henrik Lund

Kandidat for SF til kommunalvalget

Rødkælkevej 384

2600 Glostrup

I mange år har Hvissinge Kulturcenter arrangeret Skt. Hans fest på grunden bag ved SPAR-købmanden i Hvissinge. Desværre blev der ingen fest sidste år, da grunden efter et besøg af cirkus Arli var blevet meget ødelagt og uforsvarlig at færdes på. Hvissinge Kulturcenter har været meget ærgerlig over, at det ikke har været muligt at fejre Skt. Hans, og har et stort ønske om, at grunden bliver bragt i forsvarlig stand, så det atter bliver muligt at holde bålfest i Hvissinge.

Dette særligt set i lyset af, at der sidste år ej heller var Skt. Hans i Glostrup, således at den eneste Skt. Hans fejring i kommunen fandt sted i Ejby.

SF i Glostrup mener helt principielt, at der bør være Skt. Hans i alle tre bydele, Ejby, Hvissinge og Glostrup, og derfor rejser SF efter anmodning fra Hvissinge Kulturcenter spørgsmålet om at få gjort Hvissingegrunden brugbar igen overfor kommunalbestyrelsen, og vi håber selvfølgelig, at det beskedne ønske bliver imødekommet af den øvrige kommunalbestyrelse, således at grunden bliver bragt i brugbar stand så betids, at kulturcenteret kan nå at arrangere Skt Hans i år.

Hvissinge Kulturcenter vil nemlig med glæde arrangere festen, hvis grunden bliver bragt i orden, og der er rigtig mange beboere i Hvissinge, som vil blive glade for atter at kunne holde Skt. Hans, som det har været traditionen i mange år.