Iværksættere er bedst sammen

I 2016 så 378 nye CVR-numre dagens lys i Glostrup Kommune. Anslået betyder det, at kommunen fik knapt 100 nye iværksættere i løbet af sidste år.

– Vi vil meget gerne være med til at skabe gode rammer for iværksættere i Glostrup, udtaler formanden for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Piet Papageorge (V).

Han peger på, at der allerede nu tilbydes gratis, professionel rådgivning til nye startup-virksomheder i kommunen. En af dem, der hjælper iværksætterne godt på vej via kommunens tilbud, er Flemming Troelsen, startup-konsulent ved Iværksætterhuset, og han fortæller, at der hos de nye iværksættere er særligt én forespørgsel, der går igen – nemlig ønsket om at danne lokalefællesskaber med andre iværksættere.

Økonomisk gevinst

Både Flemming Troelsen og Piet Papageorge er enige i, at der her ligger et uudnyttet potentiale – både for de nye iværksættere, men også for de allerede etablerede virksomheder. For begge parter gælder det, at der vil være en åbenlys økonomisk gevinst ved at deles om de nødvendige faciliteter, som for eksempel husleje, kantine, kopimaskine og bogholderi. Hertil kommer den gensidige mulighed for kvalificeret, professionel sparring og synergi, som et fælles arbejdssted kan bane vejen for.

Derfor vil Glostrup Kommune nu tilbyde iværksættere og virksomheder at formidle kontakten, så de kan finde hinanden.

– Hvis der er nogle virksomheder, der tænker, det kunne være en god idé at have en iværksætter boende. Eller hvis der er nogle iværksættere, der gerne have et lokale, så vil vi gerne stå for kontakten, siger Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune.

Han vil så sammen med kommunens konsulenter matche ønsker og tilbud, så virksomheder og iværksættere kan få noget ud af hinanden.

Synergi i samarbejdet

At netop synergien, der opstår i sparringen med andre virksomheder, er afgørende for iværksætteriets succes nikker Christian Ebbesen, grundlægger af virksomheden Flexowaste, genkendende til.

– For mig og min virksomhed har sparringen med andre erhvervsdrivende været helt afgørende – særligt som nyopstartet iværksætter. Jeg kan kun bakke op om de idéer og initiativer, som muliggør denne sparring, og som gør det lettere for nye iværksættere at turde tage springet.

Efterspørgslen efter denne type lokalefællesskaber for iværksættere er altså i høj grad til stede, og derfor opfordrer Piet Papageorge, Flemming Troelsen og Christian Ebbesen til, at virksomheder i Glostrup Kommune melder sig på banen.

De hører derfor meget gerne fra virksomheder, som har lokaler i overskud, eller fra iværksættere som synes, at idéen om lokalefællesskab er interessant.