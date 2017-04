Judokæmpere klarede sig godt

Fire kæmpere fra Brøndby Judo Klub deltog for et par uger siden i DJUs Master Turnering i Kodokan Odenses lokaler.

Debutanten Thomas Fonsner, i begynder – 73 kg klassen, fik tre sejre og et nederlag og kom derfor hjem med en sølvmedalje.

I klassen – 73 kg vandt Palle Bengtsson bronze med tre sejre og et nederlag.

I klassen – 90 kg tog Svend Vohlert en guldmedalje med fire kampe og fire sejre.

I klassen + 100 kg tog Emanuel Kocher ligeledes fire kampe og fire sejre og sikrede sig dermed også en guldmedalje.

I åben vægtklasse havde både Emanuel Kocher og Svend Vohlert, hver tre kampe. I finalen vandt Emanuel Kocher guld foran Svend Vohlert med et flot modkast. Svend Vohlert måtte derfor nøjes med en sølvmedalje.