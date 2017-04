Karatemedaljer til Brøndby

Hassan Mansour fra Brøndby Karate vandt guld i disciplinen figurøvelser (kata), og Eva Uybarreta og Ralph Hatting vandt bronze i disciplinen frikamp (kumite), da der blev afholdt Danmarksmesterskaber i Greve.

– Vi er meget tilfredse med resultatet ved DM, og vi tager det som en positiv ting, at vi både vandt medaljer i kata og kumite, fordi det viser, at vi har en høj teknisk standard, når vi kan konkurrere med de bedste i Danmark. Og der var også flere andre af klubbens kæmpere, der nåede langt i turneringen, så vi er meget tilfredse, siger klubbens coach Harun Muharemovic.

Brøndby Karate Klub har de seneste år arbejdet målrettet for at få klubbens unge kæmpere profileret i Dansk Karate Forbund, fordi det er her, den officielle støtte fra DIF og muligheden for at kunne deltage i De Olympiske Lege i Tokyo 2020 ligger.