Kjeld og Per er klar til at fortælle historier

Lisi Rasmussen har brygget kaffe og smurt boller med ost og spegepølse.

Det hele står på bordet, da Folkebladets udsendte kommer et par minutter for sent til det aftalte interview.

– Planen var et stadion til 60.000 tilskuere.

Kjeld Rasmussen, tidligere borgmester i Brøndby, sidder for enden af spisebordet i den lyse stue. Herfra kan man, med ejendomsmægleroptimisme, både se det rådhus, hvorfra han i 39 år regerede Brøndby, og det stadion, han var med til at gøre til et sportsmekka i lille Danmark.

Og selvom journalisten altså kommer for sent, så ruller fortællingerne fra tidligere tider allerede og bliver kun afbrudt at en stor, varm latter.

Tager på tur

Kjeld Rasmussen blev for nogle måneder siden 90 år, og fysikken er ikke, hvad den har været. Kjeld Rasmussen skal efter eget udsagn lige i gang, når han rejser sig for at hente et gammelt avisudklip eller et stykke papir med et notat eller en strøtanke.

Men humøret og ikke mindst lysten til at fortælle historier og anekdoter er på ingen måde sløjet af. Tværtimod.

Og netop glæden ved at fortælle er i centrum denne forårsformiddag.

For med afsæt i den portrætbog, der blev udgivet i forbindelse med Kjeld Rasmussen 90 års fødselsdag, har han og vennen og samarbejdspartneren Per Bjerregaard, tidligere formand for Brøndby IF, besluttet sig for at tage på foredragsturne for at fortælle om det Brøndby, de to markante herrer var med til at forme.

En foredragsturné, hvor man gratis kan få besøg af Kjeld Rasmussen og Per Bjerregaard, men hvor man i stedet gerne må betænke den rejsefond for unge, som overskuddet fra bogen om Kjeld Rasmussen går til.

Kan noget særligt

De to har kendt hinanden i over 40 år, siden Per Bjerregaard i 1973 afløste Kjeld Rasmussen som formand for Brøndby IF, og fortællingen om Brøndby som by og Brøndby IF som fodboldklub er dermed også fortællingen om deres venskab og samarbejde.

Per Bjerregaard medgiver, at mange heldige omstændigheder har spillet ind og gjort byen og fodboldklubben til det, de er i dag; altså at en dygtig fodboldformand, dygtige fodboldspillere, et ocean af frivillige, en handlekraftig borgmester og en by, der ser sporten som et vigtigt redskab, har skabt noget unikt.

Men alt dette, mener Per Bjerregaard, er alle led i den store, overordnede fortælling:

– Alt dette fortæller, hvad sporten kan gøre og hvad den kan betyde for en kommune. Denne historie er fortællingen om, at sporten for eksempel har gjort en forskel i Brøndby Strand.

En pointe Kjeld Rasmussen er helt enig i:

– Sporten var, og er det stadig, vigtig. For når der var så mange børn, så var det afgørende, at de skulle have noget at give sig til. Det kan sporten. Her lærer de nemlig at være en del af et hold.

De forpurrede planer

– Planen var, at det skulle være et kæmpe stadion, og vi var langt i planlægningen.

Kjeld Rasmussen griner, når han i dag fortæller, at planen i sin tid var, at flytte landets nationalstadion fra København til Brøndby.

En latter der sandsynligvis er kommet til siden, planen blev forpurret af Københavns daværende overborgmester.

– Vi ville have noget parkering ved Vestvolden. Det var indtil da ikke rigtig blevet til noget med fredningen af området. Men med ét kunne overborgmesteren samle de andre kommuner om det, og så blev vore stadionplaner ikke til noget.

Ønsker man som forening at booke et gratis foredrag, kan man kontakte Per Bjerregaard på bjerregaard@gmail.com

Et foredrag koster ikke noget, men kan man i stedet støtte Kjeld Rasmussens Rejselegat, som yder tilskud til Brøndbyunges fodbold- og studierejser.