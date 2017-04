Kommentar til læserbrev i Folkebladet 28. marts

Af

Ove Spindler

Østervej 43

2600 Glostrup

Indledningsvist kompliment til Ole Dam for indgriben i forbindelse med observation af en badegæst, der ikke vaskede sig inden vedkommende gik i svømmehallen og dermed overtræder de skiltede regler, men trist at læse, at bademesteren måtte give op i sin argumentering med gæsten.

Idrætschef Allan Christensen er blandt andet citeret for at ”opfordre gæster til at skride ind, når de observerer, at de elementære og fornuftige regler for en god badeoplevelse ikke bliver fulgt. Reglerne skal følges ellers må de forlade huset”.

Dette kan man ikke være uenig i.

Derfor er det min opfattelse, at en således uartig person under alle omstændigheder skal bortvises, om muligt ved politets hjælp. Hvor er vi ellers henne, hvis reglerne gælder for nogle, men ikke for andre.

Sikkerheden går naturligvis frem for alt, men chikane eller trusler i sådan en forbindelse forekommer statistisk yderst sjældent og vil næppe blive et problem for personalet.

Vi (kommunen) skal vel ikke have unødige udgifter på grund af noget sådant.

Derfor skik følge eller…