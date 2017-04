Lions har fået ny præsident

I forbindelse med valget fortæller Ludvig Blomberg, at hans første og største fokus ligger i, at skaffe klubben flere medlemmer.

Ludvig Blomberg fortæller desuden at på trods af, at klubben består af få medlemmer, så formår klubben at skaffe indtægter, så det er muligt at donere midler både lokalt, nationalt og internationalt. Af store donationer de senere år peger Ludvig Blomberg f.eks. på trafikveste til børnehavebørn i kommunen, julechokolade til beboerne på kommunens plejehjem, Lænken, internationale ungdomslejre og etablering af Danmarks første børnehospice.

Ludvig nævner endvidere, at Lions organisationen i 2017 har 100 års jubilæum. Dette fejrer Lions Club Glostrup lokalt på forskellig vis den 6. maj på Glostrup Torv, samme dag som klubben starter sommerens torvemarkeder.