Lokal kommunalpolitiker mener, der bliver rejst urimelige anklager mod ham fra Folketingets talerstol

– Ordføreren (Mattias Tesfaye (S), red.) nævner en masse navne på personer med arabisk og anden baggrund, blandet andet Youssef Khalil, som engang har siddet i byrådet for Socialdemokratiet i Brøndby, og som er en kendt antisemit, holocaustbenægter, og som på Fathi El-Abeds Facebookside på et tidspunkt skrev: Det vrimler med syge zionister som sædvanlig på din Facebook, kære Fathi.

Deres racistiske apartheid og slyngelstat er snart til ende, på historiens losseplads sammen med alle zionister over hele verden.

Sådan lød det fra Folketingets talerstol tirsdag den 7. februar et par minutter før kl. 15.

Ordene faldt under debatten af det forslag, hvorigennem et flertal i Folketinget, med afsæt i Brøndby Strand, udtrykte deres bekymring over, at danskerne er i mindretal i flere områder i Danmark.

Rasende og ked

På talerstolen denne februardag stod Naser Khader (K). Med ordene henviste han til et indlæg i BT fra 2013, hvor han henvendte sig direkte til daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S):

– For et par år siden deltog jeg i et debatmøde i Brøndby Kulturhus, hvor han kom flankeret af en gruppe rødder og ballademagere. Det var tydeligt, at han ikke deltog for at bidrage konstruktivt til en demokratisk debatform. I stedet søgte han at spolere mødet og opildnede de unge ved gentagne gange at rejse sig op og afbryde mødet (…) Hvorfor kommer du til Brøndby? Vi vil ikke have dig her! Du er ikke velkommen. Du er en forræder!, lød det fra Idiab (…) Youssef Khalil Idiab skulle forestille at være et forbillede for de unge, men med sådan et forbillede lærer de unge aldrig demokratiets spilleregler at kende.

Da Youssef Idiab under folketingsdebatten igen hørte denne påstand fra Naser Khader, blev han vred:

– Jeg var virkelig rasende og ked af det.

Det forkerte billede

Youssef Idiab er selv politiker og mener derfor, at politikerne må kunne klare at tage debatten, også selvom den kan være hård og går tæt på.

Alligevel mener han, at Naser Khader gik over stregen, da han var på Folketingets talerstol:

– Det kan da ikke være rigtigt. Fra talerstolen, hvor der bliver talt til folket, bliver en borger angrebet, der ikke kan forsvare sig. Med noget, der faktisk er en meget alvorlig anklage, altså antisemitisme, holocaustbenægtelse, en slags racisme og anstiftelse til angreb på en folketingspolitiker. Hvis han har nogle beviser, så burde han jo anmelde mig til politiet.

Faktisk mener Youssef Idiab, at Naser Khader udlægger det, der skete under mødet i Brøndby, helt forkert:

– Naser Khaders påstande om episoden i Brøndby er helt ud i hampen. Foredraget foregik i en meget rolig atmosfære, hvilket der heldigvis er vidner på.

Også i forhold til Israel-Palæstina-konflikten, mener Youssef Idiab, at Naser Khader skyder ved siden af:

– Når jeg kritiserer den zionistiske ideologi, så har det ikke noget med etnicitet at gøre. Zionister kan være jøder, kristne eller muslimer. Det er zionisterne , som stod for, at 750.000 palæstinenser blev drevet på flugt i 1948. Jeg er selv et produkt af denne etniske udrensning. Jeg står for en fredelig løsning af Palæstina-konflikten, et demokratisk land for alle borgere, ligesom Danmark, ingen forskelsbehandling. Men bosættelserne har gjort to-statsløsningen umulig.

Bevis det

Naser Khaders ord fik Youssef Idiab til tasterne:

– Jeg skrev til ham for at sige, at det ikke har noget med sandheden at gøre. Du er nødt til at dementere det. Men han skrev, at han fastholdt det. Så skrev jeg, at han skulle komme med dokumenter, men der kom intet. Han siger, der er dokumenter, beviser og vidner. Men hvor er de henne?

Udvidet ytringsfrihed

Naser Khaders afvisning af at dokumentere sine påstande, fik dog ikke Youssef Idiab til at stoppe.

For udover at sagen er personlig ubehagelig, mener han også, at den rejser et principielt spørgsmål: Om der er grænser for, hvad folketingsmedlemmer må beskylde borgerne for, når de ikke kan forsvare sig.

Derfor skriver Youssef Idiab et brev til Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF).

I brevet beder han hende og resten af Folketingets præsidium sørge for, at Naser Khader dokumenterer sine påstande. Kan han ikke det, beder Youssef Idiab Pia Kjærsgaard og præsidiet sørge for, at der bliver offentliggjort et dokument , der gør opmærksom på, at man skal se bort fra Naser Khaders påstande.

Den 2. marts får Youssef Idiab svar fra Pia Kjærsgaard. I brevet står der:

– Efter Grundloven nyder folketingsmedlemmer en særlig beskyttet ytringsfrihed, når de udtaler sig i Folketinget … Det betyder blandt andet, at der ikke kan anlægges retssager mod Folketingets medlemmer med påstand om straf eller erstatning for noget de har sagt i Folketinget med mindre Folketinget giver samtykke til, at sagen føres.

Med andre ord: Naser Khader må gerne beskylde Youssef Idiab for holocaustbenægtelse og opfordring til angreb af en politiker, uden han kan dokumentere, at Youssef Idiab har gjort det.

Denne afvisning af at se på sagen, undrer Youssef Idiab:

– Det undrer mig, at præsidiet har svaret, som de har. De skriver, at medlemmer af Folketinget har en udvidet ytringsfrihed, så de kan sige, hvad de vil. Som borger kan jeg ikke anklage dem for noget bagefter. Men hvem skal beskytte borgerne? Et folketingsmedlem kan bare angribe uden konsekvenser.

Påvirker debatten

På spørgsmålet om, hvorvidt Youssef Idiab virkelig troede på, at hans henvendelse ville føre til noget, siger han:

– Jeg havde håbet på, at Pia Kjærsgaard kunne finde på noget. Men det er som om, at de med immuniteten beskytter sig selv. Det er jo jurister, der udfærdiger sådan et brev. Jeg havde håbet, at juristerne ville gå ind for borgerbeskyttelse og så skrive på en måde, hvor de kunne beskytte mig, og samtidig bevare ansigtet på medlemmerne af Folketinget.

Udover beskyttelsen af den enkelte borger, mener Youssef Idiab også, at sådanne udokumenterede påstande gør noget ved den offentlige debat:

– På sociale medier gemmer man sig bag tastaturet. Det gør det så ikke bedre, at et folketingsmedlem fra den højeste talerstol begynder at slynge om sig med den slags lemfældige sandheder. Det bekræfter bare, at almindelige borgere kan være udsat for, at der kan blive sagt hvad som helst. Den ene gemmer sig bag tastaturet. Den anden gemmer sig bag sin immunitet.

Det særlige ansvar

Vi befinder os i et valgår. Til november er der kommunalvalg, og Youssef Idiab vil igen være at finde på stemmesedlen i Brøndby for Socialdemokratiet.

Dermed vil han i den kommende tid, som alle andre politikere, deltage i debatter og arrangementer for at overbevise vælgerne om, at de skal stemme på netop ham.

I forbindelse med dette vil han dog, med afsæt i Naser Khaders påstande, være særlig opmærksom på, at politikere, journalister og andre, der fylder i mediebilledet har et særligt ansvar:

– Politikere og andre frontfigurer, socialt, økonomisk eller politisk, har et særligt ansvar. De skylder at være et forbillede for de folk, der ikke har mulighed for at have så stort et indblik i sagerne. De skal tale sagligt og ikke-generaliserende. For at beskytte hele samfundet. Alle der har noget, der kan komme videre til befolkningen, har et ansvar for at få debatten og samfundet på den rigtige vej. At vi kan tale sammen og ikke bare råbe ad hinanden.

Kan dokumentere det

Sagens anden hovedperson, Naser Khader, har en anden opfattelse af begivenhederne. I en mail til Folkebladet skriver han:

– Jeg står ved alle mine udtalelser om Youssef Idiab.

Herefter henviser Naser Khader til indlægget i BT.

Desuden opfordrer Naser Khader i samme mail til, at Youssef Idiab lægger sag an mod ham:

– Har opfordret ham flere gange til at sagsøge mig – så skal jeg nok dokumentere det. Har blandt meget andet en videooptagelse af mødet i Brøndby Kulturhus.

Og så mener Naser Khader, at Socialdemokratiet bør overveje at lade Youssef Idiab repræsentere dem:

– Socialdemokraterne begår en kæmpe fejl ved at opstille ham til kommunalvalget. Youssef er en dårlig rollemodel der opildner til had.

En kommentar Youssef Idiab kun har hovedrysten tilovers for:

– Selvom situationen var surrealistisk for mig og jeg var ked af det, så var jeg alligevel fortrøstningsfuld. Naser er kendt som en utroværdige person. Gennem hele sin politikerkarriere har han haft antidemokratiske vaner, opildnet til had mod mindetaler i samfundet og han har svinet sine kritikkere til. For eksempel har han blokeret alle, der har kritiseret ham. De har nu oprettet en side på Facebook med over 500 personer, som er blokeret af ham.

Folkebladet har bedt Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) om et interview om sagen. Men hun har afvist dette med henvisning til, at Folketingets Præsidium ikke gik ind i sagen.

Folkebladet har været i kontakt med en dame, der var til stede under det møde, hvor Youssef Idiab ifølge Naser Khader blandt andet opfordrede til vold mod ham. Hun kan ikke genkende det billede, Naser Khader fremstiller.