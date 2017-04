Mænds Mødesteder flytter i eget hus

Da Mænds Mødesteder startede op i Brøndby i efteråret 2016 holdt man til i et hus ved den tidligere Nørregårdsskolen. Nu har mandeforeningen fået sit helt eget tag over hovedet og er ved at rykke ind på Skolevang 1, som ligger ved Strandskolen i Brøndby Strand. Her er der rig mulighed for, at alle interesserede mænd kan være med til at sætte deres præg på stedet og få sat lidt skik på huset og haven.

– I det nye hus har vi rigtig gode muligheder for at mødes om fælles interesser – og har man hænderne skruet rigtig på eller er glad for havearbejde, er der masser at tage fat på i huset. Og ellers er døren gerne åben til hyggeligt samvær tirsdag og torsdag eftermiddag. I Mænds Mødesteder samles vi om aktiviteter, som mændene kan lide. Det kan være motion, koncerter, madlavning – man kommer bare med en idé, så ser vi på om den ikke kan lade sig gøre, forklarer tovholder Ulrik Sandberg.

Åbent hus

I anledning af den nye faste adresse åbner Mænds Mødesteder Brøndby dørene op tirsdag den 2. maj til Åbent hus fra kl. 17-19. Her kan alle komme forbi og se nærmere på stedet og få en kop kaffe og en uformel snak på Skolevang 1.

Mænds Mødesteder findes i hele landet og er et ikke-kommerciel samlingssted, hvor mænd kan arbejde med meningsfulde projekter i deres eget tempo i selskab med andre mænd. Mødestedet er alkohol- og rusmiddelfri og desuden et røgfrit område.

Kan man ikke komme til Åbent hus, men vil kigge forbi en anden dag, kan man kontakte Ulrik Sandberg eller Gitte Laustrup, tlf. 43 28 21 73, traening@brondby.dk for at aftale nærmere.