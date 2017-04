Mange aktiviteter for unge med særlige behov

Unge For Ligeværd Storkøbenhavn havde torsdag i forrige uge generalforsamling i foreningens klublokaler i Brøndby. 2016 har for foreningen indeholdt mange gode klubaftner, en sommerferie på Bornholm, en tur til Sønderborg og to gode klubfester og meget mere. 2017 kommer også til at byde på masser af aktivitet for foreningen. Sommerferien med 25 medlemmer og tre frivillige går til Bulgarien, der er planlagt kursus om førstehjælp, klatre i træer ved Glostrup Hallen, besøg af Brøndbys borgmester Kent Magelund og senere borgmester Pia Allerslev fra København og hygge og socialt samvær i klubben.

Er du ung/voksen med særlige behov er du eller dine forældre velkomne til at kikke forbi klubben – kontakt Mogens fra Ligeværd på telefon 24 21 34 75.