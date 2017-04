Mange mistelten omkring Ejby

I Lademanns store leksikon står der, at mistelten kun findes vildt få steder i Danmark, på Fyn og Sydsjælland, og er fredet.

Det forhindrer imidlertid ikke Glostrups Ejby i at tiltrække planten i en grad, så der indenfor en cirkel på fire kilometer rundt om Ejby findes mindst otte træer med vildtvoksende mistelten.

Tre af disse står hvor Ringvejen krydser Ballerup Boulevard. Det flotteste står imidlertid midt i Ejby på hjørnet af Ejby Industrivej og Ringvejen. Dette træ huser hele otte planter i forskellige størrelser. Så længe der ikke er blade på træerne, er det meget let at få øje på.

Mistelten, der biologisk lever i delvis symbiose med sit værtstræ, er stedsegrøn med små mørkegrønne blade, der sidder parvis overfor hinanden. Planten kan skelnes fra en fuglerede ved at være kuglerund, og mørkegrøn.

Mistelten har særbo, så for at få de perlelignende hvide frugter behøves både en han og en hunplante. Og for at få spredt frugterne til andre træer behøves tillige en speciel fugl, som for eksempel misteldrossel.

Og sidst men ikke mindst, beskrives Danmark som værende nord for plantens vækstområde, så ud over de førstnævnte betingelser, må Ejby altså også have fået et strejf af drivhuseffekt de seneste år.

Mistelten har været brugt som lægeurt, da den er giftig, og har en markant rolle i den danske mytologi. En reminiscens heraf er traditionen med at hænge den over en dør ved juletide, da man så må kysse den man møder.

– Da vi nu er så heldige at have det nævnte flotte eksemplar i Glostrup, vil jeg tillade mig at foreslå placering af en bænk under træet, med en lille infotavle om den sagnomspundne fredede plante, siger Anker Jacobsen, der har undersøgt misteltens udbredelse omkring Ejby.