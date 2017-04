Netværk vil skaffe seniorer arbejde

På torsdag er der åbent hus hos Senior Erhverv i Glostrup. Et arrangement Jan Søholm Andersen, formand for Senior Erhverv Vestegnen, ser frem til:

– Under åbent hus præsenterer vi netværkets indsats for jobsøgende seniorer, og vi viser de værktøjer til jobsøgning, som Senior Erhverv stiller til rådighed.

Centralt i Senior Erhvervs aktiviteter er virksomhedsbesøg. I løbet af 2016 gennemførte medlemmer af Senior Erhverv på landsplan således 6.390 virksomhedsbesøg.

Heraf stod Senior Erhverv Vestegnen for 678 besøg i lokalområdet.

Og Senior Erhverv håber, at 2017 bliver et godt år, fortæller Bert van Malkenhorst, landskoordinator:

– Senior Erhverv samler seniorer, der vil et arbejdsliv og aktivt tager ansvar for egne og andre seniorers jobmuligheder. I 2017 sætter vi ind med ekstra aktiviteter for gensidigt at styrke hinandens motivation. Dermed håber vi at få endnu flere succeshistorier om medlemmer, der er vendt tilbage til et aktivt arbejdsliv.

På torsdag kl. 10-14 er der åbent hus hos Senior Erhverv på Hovedvejen 150, 1. tv., 2600 Glostrup