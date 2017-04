Ny diskussion om fleksible udlejningsregler

I de seneste år har de lokale politikere ved flere lejligheder diskuteret de såkaldte fleksible udlejningskriterier for kommunens boligorganisationer, og onsdagens kommunalbestyrelsesmøde var ingen undtagelse.

Således havde Lejerbo Brøndby søgt om at få lov til at justere på de gældende retningslinjer, så det bliver muligt at tildele flere boliger efter de fleksible kriterier, så det bliver lettere for personer, der står på den eksterne venteliste, at få tildelt en bolig. En justering, der ændrer den nuværende formulering: ”Ti procent af de ledige boliger udlejes efter den eksterne almindelige venteliste, men tilbydes først oprykningsventelisten.” til formuleringen: ”25 procent af de ledige boliger udlejes efter den eksterne almindelige venteliste, men tilbydes først oprykningsventelisten.”

Desuden var det ønsket, at det blev præciseret at: ”Oprykningsventelisen ikke går forud for aftalen om fleksibel udlejning, hvorfor boliger udlejet efter ovenstående kriterier først går til ansøgere på den eksterne, almindelige venteliste, der opfylder de fleksible kriterier. Er der ikke flere ansøgere på den eksterne, almindelige venteliste, der opfylder de fleksible kriterier, så udlejes efter oprykningsventelisten til ansøgere, der opfylder de fleksible kriterier.”

Kommunen er bedst

For udenforstående kan dette virke som en teknisk diskussion. Men ikke for Dansk Folkeparti. For endnu engang benyttede Allan Runager lejligheden til at fremføre et argument, han har luftet gentagne gange de seneste år:

– Vi er generelt imod, at vi udlejer boliger på de der fleksible vilkår. Vi mener stadig, at tildelingen af almene boliger skal være via kommunen, så der er et politisk ansvar for de boliger, der bliver tildelt.

Og atter var Venstre helt på linje med Allan Runager og Dansk Folkeparti. Således sagde Mette Engelbrecht:

– Enig. Helt enig.

Desuden benyttede Mette Engelbrecht lejligheden til at rette en kritik mod boligorganisationerne:

– Boligorganisationer lever ikke op til kravet om at spørge ind til, hvorvidt dem, der står på listen, lever op til kriterierne. Desuden er vi kritiske overfor, at børnefamilierne i byen i forhold til disse kriterier ikke bliver tilgodeset.

Til denne kritik sagde Michael Buch Barnes, der udover at være medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, også er formand for Brøndby Boligselskab:

– Jeg synes, boligselskaberne gør et rigtig godt stykke arbejde. Det er boligselskaberne, der bedst kan hjælpe beboerne i forhold til spørgsmål og ønsker, de har. Så jeg synes, det er rigtig godt med disse.

Gør som Kjeld

Under debatten gjorde Vagn Kjær-Hansen (SF) opmærksom på, at kommunalbestyrelsen ved flere lejligheder havde haft den principielle debat, men at der i dette tilfælde var tale om et ønske om at justere de gældende kriterier:

– Jeg synes, dette konkrete ønske lyder fornuftigt nok. Boligorganisationen har konstateret, at der er nogle, der har svært ved at komme til, og det vil de gerne forholde sig til.

Som afslutning på diskussionen mindede Allan Runager Socialdemokratiet om, at partiet tidligere har været tilhænger af, at det er kommunen, der styrer anvisningen til de almene boliger:

– Jeg har netop læst i Kjeld Rasmussens selvbiografi, hvordan man skal forvalte området, så man må sige, der er sket en vis udvikling på området.