Ny klinik for fysioterapi og osteopati er åbnet

David Dsenselovsky og Ane Opstrup er begge uddannet fysioterapeuter og osteopeuter, og nu tilbyder de to at hjælpe lokale borgere.

Osteopati er en internationalt anerkendt manuel behandlingsform, der er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag, som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi, og fysioterapi omfatter viden om menneskets krop, bevægelser og funktioner. I fysioterapi arbejdes med at opbygge kroppens hensigtsmæssige bevægelser.

De to fagfelter giver i følge David Dsenselovsky en god kombination:

– Vi har begge tidligere arbejdet på forskellige klinikker og er uddannet inden for begge området. Det, vi kan, er at se de forskellige sammen. Således undersøges hele kroppen for de problemer, man måtte have.

Den nye klinik kan for eksempel hjælpe med fordøjelsesproblemer og problemer med bevægelsesapparatet.

De kunder, der kan søge hjælp i den nye klinik, er mennesker i alle aldre, men en gruppe har dog makkerparrets særlige opmærksomhed:

– Babyer og børn er nogle af dem, vi har særlig fokus på.

Klinikken ligger ved SK Sundhedscenter.