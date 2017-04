Ny sti skal skabe forbindelse

Til sommer går anlæggelsen af en cirka halv kilometer grønt strøg i gang.

Fra Vallensbæk Strandvej til Vallensbæk Stationstorv vil en to meter bred sti af beton, omkranset af grøn beplantning og med lav belysning, således slynge sig gennem fire forskellige områder med hvert sin karakteristik og plads til både aktiviteter og ophold.

Planter og træer

Tættest på stranden vil et område få regnbede med hoppesten og klatrepæle, hvor børn kan lege. Der plantes forskellige træer og buske, som naturligt findes i strandområder.

Efter Strandengene følger Villahaven, et lille parkområde, hvor stien slynger sig gennem blomstrende buske, træer og staudebede.

Lunden: den nye plads

På den anden side af Egholmvej anlægges Lunden, et helt nyt torv omkranset af 12 kirsebærtræer. Her er der plads til at sætte små boder og telte op, for eksempel i forbindelse med loppemarked, halloween o.s.v. I midten af pladsen kommer en rund bænk.

På pladsen er der sørget for strømudtag, så boderne kan få strøm, og ved særlige lejligheder kan der opsættes ekstra lys på pladsen.

Leg og læring

Stien slynger sig forbi og gennem de forskellige rum, der er omkranset af hække. Ved Egholmskolen anlægges en vandlegeplads, der – når det har regnet – kan genbruge regnvandet fra skolens tag. Ved dette rum etableres en betonbæk, der giver mulighed for at sidde, mens børnene leger.

Der kan senere etableres aktiviteter i de forskellige rum.

Det er Vallensbæk Kommune, der er bygherre, og arbejdet forventes færdigt i slutningen af 2017.