Ny Sushirestaurant i Vallensbæk

Der åbner jævnligt nye butikker på Stationstorvet i Vallensbæk, og en af de nye er Yobi Sushi.

Ejerne har tidligere drevet restaurant et andet sted, men da de bor i Vallensbæk besluttede de sig for at flytte restauranten til Vallensbæk, da muligheden bød sig.

Man kan både købe take away og spise i restauranten, og et af tilbudene i den nye restaurant er sushi ad libitum.