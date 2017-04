Nye Venstre-kandidater

Venstre i Glostrup har i april afholdt opstillingsmøde og valgt 18 kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017.

-Det er et stærkt hold med meget bredde, der er repræsentanter fra alle bydele i Glostrup. Det er indtil nu det største hold Venstre stiller med til et kommunalvalg. Jeg er glad for, at så mange stiller op og vil være med til at gøre en indsats for borgerne og Glostrup Kommune, siger Peter Molnit, der er formand for Venstre i Glostrup.

Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere listen med yderligere kandidater, der måtte melde sig.

– Vi kan efter reglerne stille med op til 23 kandidater på Venstres liste oplyser Peter Molnit.

Venstre bruger opstillingsformen partiliste. Det betyder, at det formentlig vil være de øverste på listen, der bliver valgt. Her er der blandt de øverste seks opstillet fem nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen. Når man som Venstre har en borgmester på listen, er der dog en chance for at sprænge listen, så en af de lavere kandidater bliver valgt.

– Det er et hold arbejde, men de forskellige vil have forskellige roller. Alle 18 laver en samlet valgstrategi, så alle 18 står bag det, Venstre melder ud, siger Peter Molnit.

Øverst på listen står selvfølgelig borgmester John Engelhardt. Han er glad for det hold, han skal kæmpe sammen med.

– Jeg synes det er et flot hold. Det er en skøn blanding af gamle garvede kræfter og nye, som kan bidrage med nye input. Det er for eksempel et par tidligere formænd for boligselskaber, det er en god ballast at have i det politiske arbejde. Der er masser af samarbejde mellem boligselskaber og kommuner, siger han.

Lav skat og bymidte

I nær fremtid samles kandidaterne for at diskutere nye tiltag og mærkesager, som Venstre vil arbejde for i den kommende valgperiode. Borgmesteren kan dog godt fortælle lidt om, hvilke sager, der vil være fokus på.

– Venstre vil i valgkampen lægge vægt på, at videreføre de mange planer om en forstærket bymidte, udbygning af daginstitutioner, renovering af skoler mv. Samtidigt med at vi fortsat skal have en god service, en sund økonomi og en af landets laveste skatteniveauer, siger John Engelhardt.

Han vil også gerne have forslag eller idéer, som kommunen bør opprioritere i de næste fire år. Han kan kontaktes på john.engelhardt@glostrup.dk.

Venstres 18 kandidater til kommunalvalget

John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen