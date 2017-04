Postchef besøgte Brøndby

Peter Kjær Jensen, chef for PostNord Danmark, besøgte torsdag Københavns Pakkecenter i Brøndby hele to gange for at tale til medarbejderne på henholdsvis daghold og aftenhold.

Formålet var at fortælle om den store transformation, som den danske postvirksomhed står overfor. Samtidig har det, hedder det i en pressemeddelelse fra PostNord, været vigtigt for postchefen at møde medarbejderne ansigt til ansigt.

– Det er vigtigt for mig at fortælle alle medarbejdere, også dem vi har i Brøndby, om den omstilling, vi er i gang med, hvor vi står overfor nogle svære valg på vej mod at blive en lønsom logistikvirksomhed, sagde Peter Kjær Jensen ifølge pressemeddelelsen.

Postchefens besøg i Pakkecenteret i Brøndby er en del af en større tour, hvor han skal rundt til alle PostNord Danmarks arbejdspladser i hele landet.